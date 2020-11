Británia chce uzatvoriť obchodnú dohodu s Kanadou do konca roka

Londýn 19. novembra (TASR) - Británia plánuje dosiahnuť obchodnú dohodu s Kanadou do konca tohto roka. Uviedla to vo štvrtok britská ministerka obchodu Liz Trussová s tým, že po uzatvorení základnej dohody o pokračovaní doterajších vzťahov by obe krajiny mohli pokročiť ešte ďalej.



Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie koncom januára, pričom do konca tohto roka plynie prechodné obdobie na dosiahnutie dohody o budúcich vzťahoch. Londýn súbežne rokuje s ďalšími krajinami o dvojstranných dohodách, väčšina z dohôd je však postavená na rovnakých podmienkach, aké má s týmito krajinami uzatvorené Európska únia.



Po opustení EÚ pritom britský premiér Boris Johnson vyhlasoval, že odchodom z bloku bude Británia schopná uzatvárať s ostatnými krajinami dohody s lepšími podmienkami, než s nimi uzatvorila Európska únia. Podľa kritikov Johnsona však to, čo Británia doteraz predbežne dohodla, je viac-menej to isté.



Na otázku britských poslancov, ako pokračujú rokovania s Kanadou, Trussová uviedla, že vláda je odhodlaná uzatvoriť dohodu do konca roka. "Momentálne rokujeme o základnej dohode o pokračovaní doterajších vzťahov, dúfam však, že v budúcnosti pôjdeme ešte ďalej a obchodné vzťahy s Kanadou ešte prehĺbime," dodala Trussová.