Briti chcú zabrániť prevzatiu strategických firiem zo zahraničia

Londýn 11. novembra (TASR) - Britská vláda v stredu predstavila plán nových právomocí, ktoré majú zabrániť zahraničným spoločnostiam v nepriateľskom prevzatí strategických britských firiem a ohrození národnej bezpečnosti Spojeného kráľovstva.



Vláda v Londýne uviedla, že jej nový zákon o národnej bezpečnosti a investíciách „ochráni Spojené kráľovstvo pred škodlivými investíciami“ a posilní jeho schopnosť preskúmať a zasiahnuť do fúzií, akvizícií a iných typov obchodov.



Rastúce čínske investície znepokojujú totiž britských zákonodarcov, ktorí vyzvali premiéra Borisa Johnsona, aby zaujal silnejší postoj voči Pekingu.



Návrh zákona je aktualizáciou 20 rokov starej legislatívy, ktorá už nestačí na riešenie moderných hrozieb, uviedlo ministerstvo pre obchodnú, energetickú a priemyselnú stratégiu. Nový zákon, ktorý vláda v stredu predloží parlamentu, má prinútiť firmy, aby informovali kabinet o fúziách a akvizíciách v citlivých odvetviach, ako sú obrana, energetika a doprava.



„Spojené kráľovstvo zostáva jedným z najatraktívnejších investičných cieľov na svete a chceme to tak aj naďalej udržať,“ uviedol vo vyhlásení minister pre podnikanie Alok Sharma, podľa ktorého niet pochýb o tom, že sa vyskytnú pokusy o nepriateľské prevzatie. Británia im však chce "zatvoriť zadné vrátka". „Tento návrh zákona bude znamenať, že môžeme naďalej vítať investície do nových pracovných miest a zároveň vylúčiť tých, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť Britov,“ dodal.



Návrh legislatívy vymenúva 17 strategických oblastí vrátane umelej inteligencie, jadrovej energie, robotiky a kozmického priemyslu. Podobné opatrenia už zaviedli viacerí spojenci Londýna, ako Austrália, Taliansko, Francúzsko aj USA.



V júli premiér Johnson zakázal čínskemu kontroverznému technologickému gigantu Huawei vstup do britskej siete novej generácie 5G pre obavy zo špionáže. Londýn však pritom čelil aj veľkému politickému tlaku zo strany Washingtonu.



Čínska spoločnosť China General Nuclear Power (CGN) medzitým spolupracuje s francúzskym koncernom EDF na výstavbe jadrovej elektrárne v Hinkley Point na juhozápade Anglicka, ktorá má byť dokončená v roku 2025. Obe spoločnosti zároveň čakajú na formálne schválenie novej elektrárne v Sizewelle na pobreží Suffolku vo východnom Anglicku.