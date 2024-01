Británia chce zrýchliť rozvoj jadrovej energie

Londýn 11. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo chce aj v roku 2050 získavať veľkú časť elektrickej energie z jadrových elektrární. Britská vláda vo štvrtok potvrdila stratégiu rozvoja energie z jadra, ktorú ohlásil už v roku 2022 vtedajší premiér Boris Johnson. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



V horizonte 25 rokov má v Spojenom kráľovstve vzniknúť celá nová flotila jadrových reaktorov. Spolu by potom britské jadrové elektrárne mali mať kapacitu 24 gigawattov (GW), čo podľa vlády stačí na pokrytie štvrtiny očakávanej spotreby elektriny v krajine. V rokoch 2030 až 2044 sa má na základe schválenej stratégie každých päť rokov povoliť jeden alebo dva nové reaktory. Pôjde predovšetkým o menšie reaktory (malé modulárne reaktory, SMR). Počíta sa však aj s pripájaním ďalších veľkých reaktorov do siete.



Okrem už rozostavaného reaktora Hinkley Point C a plánovaného reaktora Sizewell C sa má realizovať ďalší veľký projekt, hoci vláda v Londýne zatiaľ ponechala časový harmonogram otvorený. Spojené kráľovstvo má v súčasnosti deväť funkčných jadrových reaktorov. Mnohé z nich sa však blížia ku koncu svojej životnosti.



Premiér Rishi Sunak označil jadrovú energiu za "dokonalý liek" na energetické problémy krajiny. "Je ekologická, dlhodobo lacnejšia a zaistí energetickú bezpečnosť Spojeného kráľovstva," povedal Sunak.