Británia dosiahla na začiatku roka rekordný rozpočtový prebytok
Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten očakával prebytok na úrovni 24,1 miliardy libier.
Autor TASR
Londýn 21. februára (TASR) - Británia zaznamenala na začiatku roka rozpočtový prebytok, ktorého hodnota bola najvyššia v histórii meraní. Uviedol to tento týždeň britský štatistický úrad, podľa ktorého sa pod to podpísali výrazne zvýšené daňové príjmy. Informoval o tom portál RTTNews.
V januári dosiahla Británia rozpočtový prebytok na úrovni 30,4 miliardy libier (34,83 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala prebytok 14,5 miliardy libier. Je to najvyšší rozpočtový prebytok Británie od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.
V januári sú príjmy do britskej štátnej pokladnice vždy vyššie než v iných mesiacoch roka, pričom v tohtoročnom januári vzrástli daňové príjmy o 13,3 miliardy libier. Naopak, výdavky klesli zhruba o 600 miliónov libier.
Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa v Británii začal v apríli 2025, zaznamenala Británia rozpočtový deficit 112,1 miliardy libier. To je o 14,6 miliardy libier menej než za 10 mesiacov predchádzajúceho fiškálneho roka 2024/2025.
(1 EUR = 0,8728 GBP)
