Whitakerová o dovoze ropy z Ruska: Británii nie je cudzie pokrytectvo

Londýn 27. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo doviezlo z Ruska od začiatku jeho invázie na Ukrajinu ropu v hodnote približne 220 miliónov libier (261,48 milióna eur). Uviedla to organizácia Greenpeace.



Podľa údajov, ktoré boli uverejnené v stredu, od začiatku ruskej ofenzívy bolo do Británie dovezených 1,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy. Ruskú ropu dovážajú na britské ostrovy tankery, ktoré sledovali ekologickí aktivisti z Greenpeace. Tankery pritom stále prichádzali, aj keď vláda v Londýne povedala, že zakáže dovoz ruskej ropy.



Spojené kráľovstvo plánuje zastaviť dovoz ruskej ropy na konci roka. Vláda v Londýne už zakázala vstup do svojich prístavov lodiam, ktoré vlastnia či prevádzkujú ruské spoločnosti, alebo sa plavia pod vlajkou Ruska. Ale nič nebráni lodiam pod vlajkou Panamy alebo iných štátov, aby privážali do Británie ruskú ropu. Od oznámenia o ukončení dovozu ruskej ropy dorazilo do britských prístavov niekoľko takýchto lodí.



"Vláde Spojeného kráľovstva nie je cudzie pokrytectvo," povedala Georgia Whitakerová z Greenpeace UK, podľa ktorej kabinet na jednej strane sľubuje "neochvejnú podporu" Ukrajine, zatiaľ čo priviezla takmer 2 milióny barelov ruskej ropy.



Poukázala pritom na obete z radov ukrajinských civilistov, ktorých zabitie "bolo prevažne financované fosílnymi palivami".



Napriek rastúcemu počtu obetí sa vláda Spojeného kráľovstva rozhodla zastaviť dovoz ruskej ropy na konci roka. "Sankcie nefungujú, kým sa nezavedú, a osem mesiacov pokračovania dovozu ropy a plynu je príliš veľa."



"Je jasné, že potrebujeme výslovný a okamžitý zákaz všetkých ruských fosílnych palív," dodala.



Hovorca vlády v tejto súvislosti vyhlásil, že Británia "ukončí dovoz ruskej ropy do konca roka a dovoz ruského skvapalneného zemného plynu čo najskôr potom".



"Spojené kráľovstvo nemá problémy s dodávkami plynu ani ropy a na rozdiel od Európy nie sme závislí od dovozu energií z Ruska," povedal.



TASR správu prevzala z DPA.



(1 EUR = 0,84135 GBP)