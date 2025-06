Británia investuje do jadrovej elektrárne 14,2 miliardy libier

Londýn 10. júna (TASR) - Na rozdiel od Nemecka plánuje Spojené kráľovstvo v najbližších rokoch vo veľkom investovať do jadrovej energie. Britská vláda oznámila v utorok uvoľnenie 14,2 miliardy libier (16,86 miliardy eur) na výstavbu jadrovej elektrárne Sizewell C vo východoanglickom grófstve Suffolk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Briti vkladajú veľké nádeje do novej elektrárne, ktorej výstavba sa plánuje už roky a potrvá ďalších deväť až dvanásť rokov. Vláda v Londýne sa chce do roku 2030 odkloniť od fosílnych palív. Podľa vládnych údajov elektráreň Sizewell C dokáže zásobovať energiou šesť miliónov domácností a vytvorí tisíce pracovných miest. Londýn tiež oznámili investície vo výške 2,5 miliardy GBP do programu rozvoja malých modulárnych reaktorov (SMR). Prvé reaktory tohto typu majú byť pripojené k energetickej sieti v polovici 30. rokov tohto storočia.



Britský minister energetiky Ed Milliband vyhlásil, že krajina vstupuje do „zlatého veku“ čistej energie, pre ktorú je jadrová energia potrebná. Na druhej strane Nemecko pred dvoma rokmi postupne ukončilo využívanie jadrovej energie a vláda v Berlíne v súčasnosti neplánuje návrat k jadrovej energii.



Spolková ministerka hospodárstva Katherina Reicheová nedávno zdôraznila, že v Nemecku je stále ťažké dosiahnuť v tejto otázke spoločenský konsenzus. Príležitosť na návrat k jadrovej energii bola počas energetickej krízy premárnená a „teraz musíme žiť s touto situáciou,“ povedal ministerka.



(1 EUR = 0,8424 GBP)