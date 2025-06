Británia je pripravená zaviesť svoju časť colnej dohody s USA

Londýn 12. júna (TASR) - Veľká Británia je pripravená implementovať svoju časť colnej dohody so Spojenými štátmi a verí, že americký prezident Donald Trump v najbližších dňoch vyhlási uvedenie dohody do platnosti, vyhlásil vo štvrtok minister obchodu Jonathan Reynolds. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Britský premiér Keir Starmer a Trump sa 8. mája dohodli na znížení ciel na dovoz automobilov a ocele zo Spojeného kráľovstva do USA, pričom Británia súhlasila so znížením ciel na hovädzie mäso a etanol, ale implementácia dohody sa odkladá. O uvedení dohody do praxe Reynolds v utorok rokoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. Vo štvrtok na otázku, ci do konca týždňa budú k dispozícii aktuálne informácie, Reynolds odpovedal, že v to pevne dúfa.



„Sme pripravení začať a hneď ako budú prezident a Biely dom pripravení na svojej strane, budeme implementovať našu časť dohody,“ povedal novinárom minister. Jedným z detailov, ktoré je potrebné pred implementáciou dohody doladiť, sú podľa britských predstaviteľov kvóty na oceľ. Vláda v Londýne chce zabezpečiť, aby sa zníženie ciel vzťahovalo na všetky zložky oceliarskeho priemyslu v Spojenom kráľovstve, dodal Reynolds.