Británia môže začať proces vstupu do obchodného bloku CPTPP

Tokio 2. júna (TASR) - Členské štáty obchodného bloku CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) súhlasili s tým, aby Británia začala proces vstupu do organizácie. Uviedol to v stredu japonský minister hospodárstva Jasutoši Nišimura, ktorého citovala agentúra Reuters.



Nišimura po skončení videokonferencie zástupcov 11 členských štátov CPTPP povedal, že prijatie Británie umožní zvýšiť nominálny hrubý domáci produkt v zóne, ktorú obchodné partnerstvo pokrýva, takmer na úroveň Európskej únie. Londýn oficiálne požiadal o vstup do obchodného bloku vo februári tohto roka s cieľom uzatvoriť nové obchodné dohody po tom, ako Británia opustila Európsku úniu. Prvú veľkú dohodu o voľnom obchode podpísal Londýn vlani v októbri práve s Japonskom, ktoré je členom CPTPP.



Členské štáty bloku neuplatňujú voči sebe približne 95 % pôvodných ciel. Blok zahrnuje okrem Japonska ešte Kanadu, Austráliu, Vietnam, Nový Zéland, Singapur, Mexiko, Peru, Brunej, Čile a Malajziu. Na rozdiel od EÚ členské štáty bloku neplánujú vytvoriť jednotný trh alebo colnú úniu a neusilujú sa ani o užšiu politickú integráciu.