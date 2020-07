Británia môže zvýšiť tento rok svoj dlh na 350 miliárd GBP aj viac

Londýn 9. júla (TASR) - Britská vláda je na najlepšej ceste zvýšiť tento rok svoj dlh na približne 350 miliárd libier (389,22 miliardy eur). Dôvodom sú nové výdavky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré oznámil minister financií Rishi Sunak. A môže sa zadlžiť ešte viac, uviedol vo štvrtok popredný think tank IFS.



„V marci vláda predpovedala deficit v tomto roku okolo 50 až 60 miliárd GBP. Podľa nášho odhadu by to mohlo byť až 350 miliárd GBP,“ uviedol zástupca riaditeľa IFS Carl Emmerson.



IFS predpovedá, že minister Sunak sa pravdepodobne bude na jeseň opäť snažiť podporiť ekonomiku, aj keď táto ďalšia fáza pomoci bude zrejme cielenejšia.



Sunak v stredu (8. 7.) oznámil dotácie pre firmy na udržanie zamestnanosti, dočasné zníženie dane pri nákupe nehnuteľností za menej ako 500.000 GBP a tiež zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) v hoteloch a reštauráciách.



Podľa ministerstva financií tieto a ďalšie opatrenia budú stáť 30 miliárd GBP, zatiaľ čo predchádzajúce opatrenia, zavedené od marca, vyjdú na o niečo viac ako 30 miliárd GBP.



Panuje tak obrovská neistota v otázke, koľko si Británia tento rok požičia na pomoc ekonomike, ktorá sa prepadla do najhoršej recesie za viac ako 300 rokov, dodal Emmerson.



Dane sa pravdepodobne budú musieť zvýšiť, aby mohol Londýn začať znižovať dlhy, keď sa hospodárstvo vráti do normálu. Ale v súčasnosti sa snaží sústreďovať na zabezpečenie zotavenia ekonomiky po obrovskom páde v dôsledku pandémie nového koronavírusu, uviedol IFS.



Sunak vo štvrtok povedal, že keď bude mať jasnejší obraz o tom, ako sa hospodárstvo zostavuje z hlbokej recesie, podnikne kroky na obnovenie udržateľnosti verejných financií.



Podľa zástupkyne riaditeľa IFS Helen Millerovej však bolo zníženie dane z nehnuteľností a DPH predčasné a nedostatočne cielené. Na trhu s nehnuteľnosťami sa už totiž objavili náznaky zotavovania z blokád, zatiaľ čo zníženie DPH v pohostinstve znamená, že pomoc bude disproporčne tiecť do firiem, ktoré boli menej postihnuté pandémiou a sú schopné rýchlejšie zvýšiť tržby.



Aj nabádanie ľudí, aby jedli skôr v reštauráciách, než aby si brali jedlo so sebou, sa javí ako riskantné zo zdravotného hľadiska, keďže vláda len pred pár dňami povolila otvorenie reštaurácií, dodala Millerová.



(1 EUR = 0,89923 GBP)