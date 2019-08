Británia nebude mať pri obchodných rokovaniach s USA žiadne páky

Obchodná dohoda medzi Londýnom a Washingtonom sa nebude rodiť ľahko, pretože Británia nebude ochotná akceptovať nevýhodné podmienky, povedal americký minister financií L. Summers.

Washington/Londýn 6. augusta (TASR) - Zúfalá Británia nebude mať po brexite žiadne páky pri rokovaniach s USA o novej obchodnej dohode, uviedol bývalý americký minister financií Lawrence Summers.



"Británia nemá žiadnu páku. Británia je zúfalá. Británia nemá nič iné. Rýchlo potrebuje dohodu. Keď jednáte so zúfalým partnerom, stanovíte najtvrdšie podmienky," uviedol Summers v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4.



Americký prezident Donald Trump sľúbil, že dohoda medzi USA a Britániou sa uzavrie veľmi rýchlo po tom, čo krajina opustí Európsku úniu, aj keď mnoho analytikov spochybnilo takýto optimizmus. Navyše podľa výpočtov Bloomberg Economics dohoda o voľnom obchode s USA pokryje len zlomok nákladov spojených s brexitom bez dohody.



Podľa Summersa akákoľvek dohoda, ktorú by Washington uzavrel, nezlepší vyhliadky britskej ekonomiky. "Považujem za nepravdepodobné, že obchod medzi Britániou a USA sa výrazne zvýši, a za takmer nemysliteľné, že by bol tento nárast taký veľký, aby vykompenzoval to, čo Británia stratí obmedzením prístupu na trh EÚ."



Summers takisto upozornil na potenciálne prekážky na ceste k akejkoľvek dohode, ktorými sú turbulentná politická situácia v USA, obchodná vojna medzi USA a Čínou a pokles britskej meny, ktorý bude Washington považovať za konkurenčnú výhodu.