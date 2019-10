Británia odložila nové certifikáty na dovoz vína z EÚ počas 9 mesiacov

Londýn 26. októbra (TASR) - Milovníci vína v Británii sa aspoň zatiaľ nemusia báť, že ich obľúbený nápoj bude po brexite drahší, či už k nemu dôjde čoskoro, alebo na budúci rok. A bez ohľadu na to, či Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu (EÚ) s dohodou alebo bez nej. Vláda v Londýne sa totiž rozhodla odložiť nové a pre dovozcov vína z EÚ nákladné byrokratické certifikáty.



Tomuto odvetviu hrozia náklady až vo výške 70 miliónov libier (80,83 milióna eur) ročne po zavedení plánovaných nových požiadaviek na certifikáciu vín dovážaných z EÚ, ktoré zahŕňajú laboratórne testy a ďalšie kroky.



Britská vláda však minulý týždeň potvrdila vinárskemu odvetviu, že odloží tieto plány počas prvých deviatich mesiacov po akomkoľvek brexite.



Nové pravidlá na dovoz by sa tiež nemali uplatňovať počas prechodného obdobia, ktoré by malo trvať do decembra 2020 podľa novej dohody premiéra Borisa Johnsona a EÚ o podmienkach brexitu. Tú však ešte musí schváliť britský parlament.



Pravidlá majú nadobudnúť účinnosť po prechodnom období, pokiaľ vláda neurobí ďalšie ústupky. To znamená, že po brexite sa na vína z EÚ budú vzťahovať rovnaké požiadavky na dovozné osvedčenia ako na vína z krajín mimo bloku, napríklad z Austrálie alebo USA.



Podľa združenia obchodníkov s vínom a liehovinami rozhodnutie vlády odložiť nové dovozné pravidlá na vína z EÚ bolo „víťazstvom zdravého rozumu“. Nákladné papierovanie predstavuje totiž nočnú moru pre vinársky priemysel Spojeného kráľovstva a v konečnom dôsledku sa premietne do cien pre spotrebiteľov. Združenie upozornilo ministra pre brexit Stephena Barclayho, že pre novú byrokraciu stúpne cena každej fľaše vína najmenej o 10 pencí. A vyzvalo vládu, aby zreformovala dovozné pravidlá pre všetky vína bez ohľadu na ich pôvod.



Vinársky priemysel v Británii zamestnáva približne 130.000 ľudí v celom dodávateľskom reťazci. Fľaše z EÚ tvoria viac ako polovicu z dovozu vína do kráľovstva.



Odvetvie aj bez byrokracie čelí nárastu celkových nákladov, keďže pokles hodnoty libry od referenda v júni 2016 významne ovplyvňuje cenu dovážaných fliaš.



Aspoň dočasná úľava pre vinárske odvetvie kontrastuje so situáciou výrobných firiem v Spojenom kráľovstve, ktoré tento mesiac varovali pred „vážnym rizikom“ z hľadiska konkurencieschopnosti a „obrovskými novými nákladmi“, ak premiér Johnson ukončí zosúlaďovanie právnych predpisov Británie s predpismi EÚ v rámci obchodnej dohody s európskym blokom po brexite.



V novej politickej deklarácii o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa totiž uvádza, že obe strany budú po skončení sa prechodného obdobia presadzovať spoločné vysoké normy v oblastiach, ako je hospodárska súťaž a štátna pomoc, ale Británia sa nezaväzuje aktualizovať svoje pravidlá v súlade so zmenami v predpisoch Únie po brexite.