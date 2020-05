Británia oznámila nový colný režim na obdobie po brexite

Londýn 19. mája (TASR) - Británia oznámila nový pobrexitový colný režim, ktorý nahradí vonkajšie clá Európskej únie. V rámci neho si plánuje ponechať 10-percentné clá na dovoz áut a chrániť chce aj agrosektor či oblasť rybolovu. V mnohých ďalších oblastiach však clá plánuje zrušiť.



Po desiatkach rokov obchodnej politiky určovanej Európskou úniou chce Londýn uzatvoriť s krajinami po celom svete dohody o voľnom obchode. Ako uviedla agentúra Reuters, do konca roka 2022 chce mať Británia uzatvorené dohody, ktoré budú pokrývať približne 80 % britského obchodu.



Nový colný režim, ktorý nahradí vonkajšie clá Európskej únie, by mal začať platiť od januára 2021. Podľa Londýna bude tento systém označovaný ako UK Global Tariff jednoduchší a lacnejší, než systém vonkajších ciel EÚ známy pod označením Common External Tariff. Bude sa týkať všetkých krajín, s ktorými Londýn nemá uzatvorené dohody. Británia zároveň zruší všetky dovozné clá do 2 %.



"Náš systém Global Tariff bude na prospech britským spotrebiteľom, keďže zníži byrokraciu a náklady na tisícky tovarov dennej spotreby," povedala ministerka medzinárodného obchodu Liz Trussová.



Britská vláda plánuje zrušiť dovozné clá na veľké množstvo tovarov prichádzajúcich do Británie, v prípade citlivých sektorov ako agrosektor, automobilová výroba a rybolov si však clá plánuje ponechať. "Ochrana agrosektora je logická, už z dôvodu vyjednávania s EÚ a USA. Zároveň to však bude znamenať výrazné zvýšenie nákladov na dovoz agroproduktov, ak Londýn nedosiahne dohodu s Európskou úniou," povedal Thomas Sampson, profesor z London School of Economics.



Na druhej strane, Británia zruší dovozné clá na produkty, ktoré vstupujú do britských dodávateľských sietí. Ich hodnota sa odhaduje na približne 30 miliárd libier (33,65 miliardy eur) ročne. Okrem toho zruší clá na tovary zvyšujúce energetickú efektívnosť. Navyše, dočasne zavedie nulové dovozné clá na tovary používané v boji proti chorobe COVID-19, ako sú napríklad ochranné pomôcky.



(1 EUR = 0,89153 GBP)