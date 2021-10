Británia plánuje investovať takmer 7 miliárd libier do dopravy

Londýn 24. októbra (TASR) - Británia plánuje v rámci rozpočtu na nasledujúci rok investovať takmer 7 miliárd libier (8,3 miliardy eur) do dopravy mimo Londýna na zníženie ekonomickej nerovnosti. Uviedlo to v sobotu (23. 10.) ministerstvo financií.



Šéf rezortu financií Rishi Sunak predstaví iniciatívu v oblasti dopravy počas jesennej revízie rozpočtu a výdavkov na budúci týždeň v stredu (27. 10.).



Takzvaný program vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi premiéra Borisa Johnsona sa považuje za nevyhnutný na udržanie voličov v bývalých baštách hlavnej opozičnej Labouristickej strany, ktorí podporili konzervatívcov vo voľbách v roku 2019. Investície sú tak považované za odmenu za túto podporu.



Očakáva sa, že minister Sunak sa bude v stredu pri prezentácii rozpočtu pevne držať plánov na ozdravenie financií po mimoriadnych výdavkoch spojených s pandémiou nového koronavírusu, a to napriek tomu, že mu lepší ako predpokladaný stav ekonomiky ponúka určitý priestor na manévrovanie.



Británia sa zotavuje z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 rýchlejšie, ako sa očakávalo. Vzhľadom na to, že jej ekonomika je na tom lepšie, Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) pravdepodobne zvýši výhľad jej rastu v súčasnom roku, zníži prognózu nezamestnanosti a tiež pôžičky vďaka vyšším daňovým príjmom.



Odborníci však predpovedajú, že aj napriek tomu minister financií Sunak neuvoľní fiškálne obmedzenia, keďže zotavovanie ekonomiky sa začína spomaľovať a prudko rastúca inflácia znamená vyššie úrokové platby z veľkého dlhu Spojeného kráľovstva. Po pozastavení fiškálnych pravidiel na začiatku pandémie sa predpokladá, že plánuje zaviesť nové.



Septembrové rozhodnutie Sunaka financovať mimoriadne výdavky na zdravotníctvo a sociálne záležitosti výlučne zvýšením daní naznačuje, že zníženie deficitu je zatiaľ jeho prioritou.



Analytici odhadujú, že OBR zvýši prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Británie v roku 2021 na 7 % zo 4 % v marcovej predpovedi.