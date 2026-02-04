< sekcia Ekonomika
Británia plánuje urýchliť výstavbu moderných jadrových reaktorov
Projekty musia byť financované zo súkromných zdrojov, ale môžu sa uchádzať aj o podporu zo štátneho majetkového fondu zriadeného v roku 2024.
Autor TASR
Londýn 4. februára (TASR) - Veľká Británia plánuje urýchliť výstavbu moderných jadrových reaktorov. Jadrová energia zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní klimatických cieľov, zabezpečovaní dodávok čistej energie pre rýchlo rastúci sektor umelej inteligencie (AI) a tvorbe pracovných miest, oznámila v stredu labouristická vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Pokročilá jadrová technológia by mohla revolučným spôsobom zmeniť spôsob, akým dodávame elektrinu priemyslu a podporujeme boom dátových centier AI,“ uviedol minister pre vedu Patrick Vallance. Nové rámcové pravidlá majú podľa ministra poskytnúť vývojárom zjednodušený proces plánovania a schvaľovania. Projekty musia byť financované zo súkromných zdrojov, ale môžu sa uchádzať aj o podporu zo štátneho majetkového fondu zriadeného v roku 2024.
Viacero amerických firiem, medzi nimi aj spoločnosť TerraPower podporovaná zakladateľom softvérovej spoločnosti Microsoft Billom Gatesom, už minulý rok oznámilo plány na podobné projekty vo Veľkej Británii. Pokročilé jadrové reaktory využívajú nové palivá a chladivá, ktoré im umožňujú prevádzku pri vyšších teplotách. To môže môže prispieť k uspokojeniu prudko rastúceho dopytu po elektrine v dátových centrách pre umelú inteligenciu.
„Pokročilá jadrová technológia by mohla revolučným spôsobom zmeniť spôsob, akým dodávame elektrinu priemyslu a podporujeme boom dátových centier AI,“ uviedol minister pre vedu Patrick Vallance. Nové rámcové pravidlá majú podľa ministra poskytnúť vývojárom zjednodušený proces plánovania a schvaľovania. Projekty musia byť financované zo súkromných zdrojov, ale môžu sa uchádzať aj o podporu zo štátneho majetkového fondu zriadeného v roku 2024.
Viacero amerických firiem, medzi nimi aj spoločnosť TerraPower podporovaná zakladateľom softvérovej spoločnosti Microsoft Billom Gatesom, už minulý rok oznámilo plány na podobné projekty vo Veľkej Británii. Pokročilé jadrové reaktory využívajú nové palivá a chladivá, ktoré im umožňujú prevádzku pri vyšších teplotách. To môže môže prispieť k uspokojeniu prudko rastúceho dopytu po elektrine v dátových centrách pre umelú inteligenciu.