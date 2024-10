Británia plánuje vložiť 22 miliárd GBP do podzemného uskladňovania CO2

Londýn 4. októbra (TASR) - Britská vláda plánuje počas nasledujúcich 25 rokov investovať takmer 22 miliárd libier (26,11 miliardy eur) do podzemného uskladňovania oxidu uhličitého (CO2). Cieľom projektov je zachytávať emisie z ťažkého priemyslu v objeme 8,5 milióna ton ročne a ukladať ich napríklad v nepoužívaných ropných poliach pod morom, oznámil vládny kabinet v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Len tento týždeň v pondelok (30. 9.) sa Spojené kráľovstvo stalo prvou západnou priemyselnou krajinou, ktorá prestala vyrábať elektrinu z uhlia. Konkrétne sa plánujú dva projekty ukladania CO2 v severozápadnom a severovýchodnom Anglicku. Regióny, pre ktoré bol v minulosti kľúčový uhoľný a ťažký priemysel, sú vážne zasiahnuté štrukturálnymi zmenami v rámci energetickej transformácie. Táto technológia vytvorí 4000 pracovných miest a prinesie miliardové súkromné investície, vyhlásila ministerka financií Rachel Reevesová.



Zachytávanie, preprava a uskladňovania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS) je proces, pri ktorom sa emisie CO2, napríklad z priemyselnej výroby, zachytávajú a ukladajú v podzemných priestoroch. Technológia je nákladná a kontroverzná. Niektoré environmentálne organizácie varovali, že ak bude možné zachytávať CO2, bude sa zároveň vynakladať menej úsilia na to, aby sa emisiám predišlo.



(1 EUR = 0,84258 GBP)