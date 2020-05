Británia plánuje zníženie dovozných ciel na americké agrokomodity

Londýn 14. mája (TASR) - Británia plánuje zníženie dovozných ciel na agrokomodity z USA s cieľom výraznejšie pokročiť v rokovaniach s Washingtonom o voľnom obchode. Plány ministerstva pre medzinárodný obchod však neschvaľujú ďalší členovia vlády, ktorí sa obávajú ohrozenia domáceho agrosektora.



Ministerstvo pre medzinárodný obchod zvažuje ponúknuť americkým vyjednávačom redukciu dovozných ciel na viaceré poľnohospodárske produkty, uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie britského denníka The Financial Times. S tým však nesúhlasí napríklad minister životného prostredia a vidieka George Eustice, podľa ktorého môžu takéto ústupky znížiť šance na trhu pre britských farmárov.



Minulý týždeň Británia a Spojené štáty odštartovali oficiálne rokovania o voľnom obchode s tým, že sa budú usilovať dospieť k dohode čo najskôr. Rokovania, ktoré budú prostredníctvom videokonferencie, budú zahrnovať približne 300 ľudí združených v takmer 30 skupinách.



Práve poľnohospodárstvo bude podľa analytikov jedným z najcitlivejších položiek v rámci rozhovorov. Briti totiž odmietajú americké geneticky modifikované plodiny či chlórom ošetrované kurčatá. Američania však požadujú, aby Británia svoje doterajšie štandardy, ktoré sú platné aj v EÚ, zrušila.



Vzájomný obchod s tovarom medzi Britániou a USA dosiahol v roku 2018 vyše 127 miliárd USD (116,78 miliardy eur). V prípade služieb to bolo 134,8 miliardy USD. Británia je podľa údajov z USA siedmym najväčším trhom pre americké tovary.



(1 EUR = 1,0875 USD)