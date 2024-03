Londýn 13. marca (TASR) - Británia podpísala obchodnú dohodu s americkým štátom Texas. Je to aspoň čiastočná náhrada po tom, ako sa Londýnu nepodarilo po odchode z Európskej únie uzatvoriť dohodu s celými Spojenými štátmi. Dohodu v Londýne podpísali britská ministerka obchodu Kemi Badenochová a guvernér štátu Texas Greg Abbott. Informovala o tom agentúra AFP.



Po odchode Británie z Európskej únie v roku 2020 sa britskej vláde nepodarilo splniť sľuby o rýchlom podpise nových výhodných obchodných dohôd s veľkými ekonomikami. Niektoré síce uzatvorila vrátane dohôd s Austráliou, Novým Zélandom a so Singapurom a pripojila sa aj k 11 členským štátom ázijsko-tichomorského obchodného bloku známeho ako CPTPP, so Spojenými štátmi však dohodu zatiaľ podpísať nedokázala. Pozastavené boli aj rokovania s Kanadou.



Aj v prípade Texasu je zmluva skôr než oficiálnou obchodnou dohodou memorandom o porozumení, ktorého cieľom je zlepšenie spolupráce medzi britskými podnikmi a firmami so sídlom v Texase. Napriek tomu je to ôsmy štát v rámci USA, s ktorým Británia uzatvorila dohodu o vzájomnej obchodnej spolupráci. Ako uviedla Badenochová, rozšírenie dohôd na osem štátov USA umožní britským firmám prístup na trh štátov s kombinovaným HDP na úrovni 6,8 bilióna USD (6,22 bilióna eur). K ďalším štátom, s ktorými Británia podpísala podobné dohody, patria napríklad Florida či Indiana.



(1 EUR = 1,0939 USD)