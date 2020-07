Británia podporí ekonomiku znížením DPH a podporou realitného trhu

Londýn 8. júla (TASR) - Britský minister financií Rishi Sunak ohlásil balík opatrení na podporu ekonomiky zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Jeho súčasťou je zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) v oblasti cestovného ruchu a reštauračných služieb, subvencie pre reštaurácie a zvýšenie hranice pre platbu dane z nákupu nehnuteľnosti.



Sunak uviedol, že dočasne sa zníži DPH v oblasti hotelierskych a reštauračných služieb, ako aj v oblasti cestovného ruchu, napríklad pri návšteve turistických atrakcií. Štandardná DPH na úrovni 20 % sa zníži na 5 %, a to od stredy 15. júla do 12. januára budúceho roka. Britániu by to malo stáť približne 4 miliardy libier (4,44 miliardy eur), povedal v parlamente Sunak, ktorého citovala agentúra Reuters.



Vláda okrem toho podporí reštaurácie aj zafinancovaním dočasného zníženia cien reštauračných jedál v určitých dňoch. Mal by sa tým zvýšiť záujem ľudí o návštevu reštaurácií, ktoré patria medzi najviac postihnuté pandémiou nového koronavírusu. Opatrenie bude platiť v auguste, pričom sa bude týkať jedál podávaných v pondelok, utorok a stredu.



Okrem toho sa britská vláda rozhodla podporiť trh s nehnuteľnosťami, ktorý rovnako utrpel v dôsledku koronakrízy. Podľa Sunaka vláda zvýši hranicu na platenie dane pri kúpe nehnuteľnosti. Zatiaľ čo pôvodne sa daň z nákupu nehnuteľnosti platila od 125.000 libier, teraz ju vláda posunula až na 500.000 libier.



"Toto opatrenie bude platiť do 31. marca 2021," povedal Sunak. Cieľom je podporiť nákup domov. Ako pred niekoľkými dňami uviedla centrálna banka, počet schválených hypotekárnych úverov klesol v Británii za mesiac máj na rekordné minimum.



Podľa jej informácií z konca júna britské banky schválili v máji 9273 hypotekárnych úverov, čo je najmenej od októbra 1997, keď sa začali zverejňovať príslušné údaje. Na porovnanie, v apríli schválili britské banky celkovo 15.851 úverov na bývanie. Aj toto číslo bolo omnoho nižšie než v predchádzajúcich mesiacoch.



(1 EUR = 0,90150 GBP)