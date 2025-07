Británia pokračuje v rokovaniach o výnimke z ciel na oceľ v USA

Londýn 9. júla (TASR) - Rokovania o finalizácii dohody, ktorá by Spojené kráľovstvo ušetrila od amerických ciel na oceľ, pokračujú. Uviedol to úrad britského premiéra, keďže termín na začatie uplatňovania ciel sa blíži a priemysel vyzýva na „rýchle“ riešenie. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Spojenému kráľovstvu sa už podarilo dosiahnuť dohodu s USA, ktorá eliminuje hrozbu ciel pre britských výrobcov automobilov a lietadiel. Ale rokovania o úľavách pre britský oceliarsky priemysel sa ešte nepodarilo dokončiť. To ponecháva otvorenú hrozbu, že súčasná colná sadzba na úrovni 25 % by sa mohla od stredy zvýšiť na 50 %.



Trump údajne zvyšuje tlak na krajiny, na ktoré by sa čoskoro mohli clá vzťahovať, aby s USA uzavreli obchodné dohody. Zmätky v rámci americkej administratívy ešte vystupňoval minister obchodu Howard Lutnick, ktorý naznačil, že americkí obchodní partneri uvidia zavedenie ciel 9. augusta po tom, čo v týchto dňoch dostali alebo dostanú listy s ich stručným popisom.



Trump svojmu kabinetu povedal, že rokovania o obchodných dohodách sú „príliš časovo náročné“, a preto posiela krajinám listy s podrobnosťami o colných sadzbách. V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social v utorok (8. 7.) večer uviedol, že listy adresované „minimálne siedmim krajinám“ budú zverejnené v stredu ráno a ďalšie popoludní, hoci neprezradil, ktoré krajiny listy dostanú.



Gareth Stace, generálny riaditeľ priemyselnej organizácie UK Steel, v tejto súvislosti upozornil, že „na ochranu pracovných miest, rastu a na obnovenie dôvery v britský oceliarsky sektor je potrebné rýchle a pozitívne riešenie.“



Úrad premiéra na Downing Street 10 v utorok potvrdil, že medzi predstaviteľmi Spojeného kráľovstva a USA prebiehajú diskusie o zabezpečení nulových ciel na dovoz ocele do USA. „Ako sme však už povedali, vláda sa naďalej neúnavne zameriava na to, aby britské podniky mohli čo najskôr pocítiť výhody dohody,“ povedal hovorca Downing Street 10. Na otázku, či vláda chápe frustráciu britských oceliarov, odpovedal, že chcú, aby dohoda nadobudla platnosť „čo najskôr“.