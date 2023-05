Británia poskytne 1 miliardu libier na rozvoj polovodičovému priemyslu

Londýn 19. mája (TASR) - Britská vláda v piatok predstavila svoju dlhoočakávanú novú stratégiu v oblasti polovodičov. Investície do infraštruktúry, výskumu a bezpečnosti majú pomôcť Spojenému kráľovstvu diverzifikovať dodávateľský reťazec. A odrážajú podobné snahy západných spojencov o zníženie závislosti od ázijskej výroby počítačových čipov, ktoré sú nevyhnutné pre moderný život. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Podľa plánu získa polovodičový priemysel v krajine v nasledujúcom desaťročí vládne investície až do výšky 1 miliardy libier (1,15 miliardy eur). Táto sumu je nižšia než plánované stimuly americkej vlády pre toto odvetvie vo výške 52 miliárd USD (48,09 miliardy eur) aj program Európskej únie v hodnote 43 miliárd eur.



Peniaze od britskej vlády budú smerovať do výskumu a vývoja, dizajnu, duševného vlastníctva a špičkových polovodičov a zároveň pomôžu domácim firmám v ich rozvoji a raste. Prvých 200 miliónov GBP poskytne Londýn v rokoch 2023 až 2025.



"Naša nová stratégia nasmeruje naše úsilie na to, kde sú naše silné stránky, v oblastiach ako výskum a dizajn, aby sme si mohli vybudovať konkurenčnú výhodu na globálnej scéne," povedal premiér Rishi Sunak.



Cieľom stratégie je podpora domáceho čipového priemyslu, ako aj zmiernenie problémov v dodávateľskom reťazci a ochrana národnej bezpečnosti Spojeného kráľovstva.



Polovodiče sa používajú v širokej škále produktov, od áut a smartfónov až po domáce spotrebiče či prístroje v zdravotníctve. Väčšina svetových technicky vyspelých čipov sa vyrába v Ázii, najmä na Taiwane a v Južnej Kórei, čo sa ukázalo ako problém počas pandémie nového koronavírusu. To viedlo k nedostatku hotových produktov.



Sunak, ktorý je v Japonsku na summite skupiny G7, a japonský premiér Fumio Kišida vo štvrtok (18. 5.) podpísali partnerstvo v oblasti polovodičov s cieľom zlepšiť dodávateľský reťazec, pričom Japonsko investuje v Británii 22 miliárd USD.



Nová stratégia prichádza v čase, keď automobilka Stellantis varovala vládu v Londýne, že by mohla zatvoriť niektoré britské továrne, ak neupraví pravidlá obchodu po brexite tak, aby uľahčila dodávky batérií pre elektrické vozidlá. Polovodiče sú pritom kľúčové pre výrobu batérií.



(1 EUR = 0,8689 GBP; 1 EUR = 1,0813 USD)