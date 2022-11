Británia potrebuje viac pracovnej sily z radov migrantov, tvrdí CBI

Birmingham 21. novembra (TASR) – Británia potrebuje viac pracovnej sily z radov migrantov, aby zvýšila produktivitu, keďže čelí toxickej zmesi prudko stúpajúcej inflácie a klesajúceho hospodárskeho rastu. Upozornila na to v pondelok vplyvná lobistická skupina Konfederácia britského priemyslu (CBI) na výročnom zhromaždení v Birminghame. TASR správu prevzala z AFP.



Varovanie CBI prichádza po tom, ako vláda premiéra Rishiho Sunaka v rámci návrhu rozpočtu znížila výdavky a zvýšila dane. Zároveň ostrovná ekonomika zničená infláciou upadla do recesie.



"Británia je uprostred stagflácie - raketovej inflácie a negatívneho rastu prvýkrát, čo si väčšina z nás pamätá," povedal generálny riaditeľ CBI Tony Danker delegátom v Birminghame. "Vieme, ako bojovať s infláciou. Vieme, ako bojovať s recesiou. Ale v skutočnosti nevieme, ako bojovať s oboma naraz," vyhlásil.



Premiér Sunak nastúpil do úradu pred mesiacom po tom, ako jeho predchodkyňa Liz Trussová predložila rozpočet, ktorý počítal so znížením daní. Dieru vo financiách chcela zaplátať pôžičkami. Tento návrh viedol k oslabeniu libry a zvýšeniu nákladov na obsluhu dlhu Spojeného kráľovstva a nakoniec k jej odchodu.



Inflácia v Británii sa vyšplhala na 41-ročné maximum 11,1 % v dôsledku raketového rastu nákladov na potraviny a energie pre vojnu na Ukrajine. K rastu spotrebiteľských cien prispelo tiež zvýšenie dopytu po zrušení blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.



Domácnosti aj firmy v Británii čelia kríze životných nákladov aj prudko rastúcim úrokovým sadzbám Bank of England, ktorá sa snaží schladiť infláciu.



Británia odhaduje, že jej ekonomika v budúcom roku klesne o 1,4 %, keďže ju zasiahol aj brexit a s ním spojený návrat zahraničných pracovníkov domov.



"Ľudia argumentujú proti prisťahovalectvu, no je to jediná vec, ktorá od marca zvýšila náš rastový potenciál. Buďme úprimní - nemáme ľudí, ktorých potrebujeme, ani produktivitu," povedal Danker v pondelok.



Sunak, ktorý tiež vystúpil na konferencii, nereagoval na výzvu CBI na zvýšenie pracovnej sily zo zahraničia, pričom zdôraznil, že sa zameriava na obmedzenie nelegálnej migrácie.



Delegátom CBI tiež povedal, že najlepším spôsobom, ako pomôcť ľuďom, je "zabrániť tomu, aby sa hypotéky, nájomné a ceny potravín vymkli spod kontroly". "Obnovenie stability je kritickým prvým krokom. Musíme však urobiť oveľa viac," dodal a vyhlásil, že chce vidieť viac inovácií na podporu ekonomickej aktivity.