Británia povolí obmedzené používanie zariadení od Huawei v sieti 5G

Londýn 28. januára (TASR) - Britská vláda povolila čínskemu koncernu Huawei obmedzenú úlohu pri budovaní nových telekomunikačných sietí 5G v krajine.



Britský premiér Boris Johnson odolal tlaku USA, aby vylúčil Huawei z budovanie siete novej generácie. Washington má totiž obavy z blízkych väzieb medzi Huawei a vládou v Pekingu, ktoré by tak prostredníctvom jeho technológie mohla ostatných špehovať.



Toto rozhodnutie sa považuje za jednu z najväčších skúšok zahraničnej politiky premiéra Johnsona po brexite. Na základe tohto rozhodnutia budú mať "vysokorizikoví" dodávatelia prístup len do periférnych častí britských sietí 5G, ktoré zahŕňajú rádiové stožiare, a aj tam bude ich účasť obmedzená na 35 %. Zároveň budú vylúčení z budovania citlivých častí, známych ako "jadro sietí", kde sa spracúvajú údaje. Rizikoví dodávatelia budú zakázaní aj vo všetkých kritických sieťach a citlivých lokalitách, ako sú jadrové lokality a vojenské základne.



USA pritom varovali Londýn, že ak úplne nezakáže Huawei, mohlo by to viesť k obmedzeniu spolupráce v oblasti spravodajských informácií. Britská vláda vo svojom vyhlásení Huawei priamo nemenovala, ale jej predstavitelia z oblasti kybernetickej bezpečnosti uviedli, že spoločnosť vždy považovali za "vysoko rizikovú".



Huawei povedal, že je spokojný s rozhodnutím Spojeného kráľovstva. Čínsky koncern, ktorý je najväčším svetovým výrobcom telekomunikačných zariadení, tvrdí, že USA chcú dosiahnuť zákaz jeho technológií v britských 5G sieťach, pretože žiadna americká spoločnosť nedokáže ponúknuť rovnakú škálu technológií za konkurencieschopnú cenu.



USA argumentujú, že spolu s vývojom technológie 5G sa bude "stierať" rozlíšenie medzi "perifériou" a "jadrom" pri spracúvaní údajov v celej sieti, čo sťaží zachytenie akýchkoľvek bezpečnostných rizík.



Zariadenia od spoločnosti Huawei už používajú najväčšie britské telekomunikačné spoločnosti, ako sú BT a Vodafone, ale boli zväčša nasadené na "periférii" siete a vylúčené z "jadra", kde sa spracovávajú údaje.