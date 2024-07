Británia pravdepodobne stratí každého šiesteho milionára do roku 2028

Zürich/Londýn 10. júla (TASR) - Británia pravdepodobne príde o takmer každého šiesteho zo svojich dolárových milionárov do roku 2028. Ale v iných krajinách vrátane USA a Taiwanu bude ich počet rásť. Vyplýva to zo správy švajčiarskej banky UBS Global Wealth Report pre rok 2024. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



UBS predpovedá, že počet dolárových milionárov v Británii klesne v roku 2028 o 17 % na 2.542.464 z 3.061.553 osôb v minulom roku. Predpovedá tiež pokles počtu milionárov o 4 % v Holandsku na 1.179.328 z 1.231.625.



Podľa Paula Donovana, hlavného ekonóma UBS Global Wealth Management, predpoveď pre Britániu čiastočne odráža skutočnosť, že jej patrila tretia priečka v rebríčku krajín s najvyšším počtom milionárov, takže ich počet je v súčasnosti "neúmerne vysoký".



"V Spojenom kráľovstve je zjavne vidno, podobne ako v iných krajinách, dôsledky vyplývajúce zo sankcií proti Rusku," povedal na tlačovej konferencii.



Domnieva sa tiež, že rozhodnutie Británie zrušiť tzv. status "non-dom", ktorý umožňoval bohatým, často zahraničným rezidentom vyhnúť sa dani z príjmov v zámorí, malo tiež svoj "malý vplyv" na počet milionárov. "Nepôvodná milionárska populácia, globálna populácia, ktorá sa neustále mení, bude neustále hľadať lokality s nízkymi daňami," upozornil.



Britská realitná skupina Winkworth v stredu v separátnej správe uviedla, že dopyt po luxusných nehnuteľnostiach zasiahla daňová politika zameraná na bohatých jednotlivcov a návrh novej labouristickej vlády zdaniť súkromné školy.



UBS v správe ďalej predpovedá, že celkový počet dolárových milionárov v USA do roku 2028 vzrastie o 16 %, v Nemecku o 14 %, vo Francúzsku o 16 %, v Japonsku o 28 %, v Španielsku o 12 % a v Taliansku o 9 %.



Banka pritom definuje bohatstvo ako hodnotu finančných aktív plus reálne aktíva vo vlastníctve domácností mínus ich dlhy. Správa vychádza z údajov z 56 trhoch, ktoré predstavujú približne 92,2 % svetového bohatstva, spresnila UBS.



Celkovo, v dolárovom vyjadrení, globálne bohatstvo v roku 2023 vzrástlo o 4,2 % po poklese o 3 % v roku 2022, konštatuje štúdia.



Počet dospelých s majetkom viac ako 1 milión USD do roku 2028 zvýši na 52 z 56 sledovaných trhov, predpovedá správa. Najsilnejší rast milionárov, o 47 %, sa očakáva na Taiwane vďaka tamojšiemu čipovému priemyslu.



UBS poznamenala tiež, že za 15 rokov, počas ktorých zverejňuje svoju správu, zaznamenal ázijsko-pacifický región najväčší nárast bohatstva, takmer o 177 %, nasledovaný Amerikou s takmer 146 %, zatiaľ čo v regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA) to bolo len 44 %.



Ázia a Tichomorie však zaznamenali aj najprudší nárast dlhu, uvádza správa. A to o vyše 192 % od roku 2008, čo je viac ako dvadsaťnásobok rastu v regióne EMEA a takmer štvornásobný nárast v porovnaní s Amerikou.