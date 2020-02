Británia predloží prvý návrh rozpočtu po brexite podľa plánu 11. marca

Londýn 18. februára (TASR) - Británia predloží svoj prvý návrh rozpočtu po brexite podľa plánu 11. marca. Vyhlásil to v utorok nový minister financií Rishi Sunak, ktorý nastúpil do funkcie po rezignácii svojho predchodcu Sajida Javida.



Sunak na sociálnej sieti Twitter napísal, že sa už rozbiehajú prípravy na jeho prvý rozpočet, ktorý predstaví 11. marca.



Špekulovalo sa pritom, že by sa rozpočet mohol oneskoriť, aby mal Sunak viac času na prípravu na kľúčovú udalosť.



Nový šéf rezortu financií tiež uviedol, že v rámci ročnej aktualizácie vládnych daní a výdavkových plánov „splní sľuby, ktoré vládna strana dala britskému národu o zvýšení potenciálu krajiny“.



Javid rezignoval po tom, ako mu premiér Boris Johnson ponúkol, že bude môcť pokračovať, len ak prepustí všetkých svojich politických poradcov, keďže úrad predsedu vlády na Downing Street chce mať väčšiu kontrolu nad finančnou politikou. Nový 39-ročný minister Sunak bol zástupcom Javida.



Británia vystúpila z Európskej únie 31. januára a Johnson má teraz za úlohu uzatvárať obchodné dohody s partnermi po celom svete.



Medzitým by premiér chcel zvýšiť produktivitu v mestách mimo Londýna pomocou rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ako je napríklad nová vysokorýchlostná železnica HS2.