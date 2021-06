Británia predstavila nový režim štátnej pomoci po brexite

Londýn 30. júna (TASR) - Británia v stredu predstavila nový režim štátnych dotácií po brexite. Zaviazala sa pritom, že sa nevráti k štátnej kontrole v štýle 70. rokov a nebude zachraňovať krachujúce firmy.



Po odchode Británie z Európskej únie (EÚ) bola štátna pomoc kľúčovým bodom zdĺhavých a ťažkých rokovaní o obchodnej dohode s Bruselom. Spory o takzvané „rovnaké podmienky“ v rámci spravodlivej hospodárskej súťaže vyvolávali problémy. Až vlani v decembri sa obom stranám podarilo po 11 hodinách rokovaní dospieť k dohode o obchode.



Vláda Spojeného kráľovstva označila svoj nový režim štátnej pomoci za „rýchlejšiu a flexibilnejšiu“ alternatívu k „byrokratickému“ režimu štátnej pomoci EÚ a uviedla, že bude motorom hospodárskeho rastu v prioritných oblastiach.



„Nový systém Spojeného kráľovstva bude vychádzať zo základu, podľa ktorého sú dotácie povolené, ak sa budú riadiť celoeurópskymi zásadami,“ uvádza sa v správe, ktorá tvrdí, že dotácie budú poskytované včas a efektívne, čo prinesie „dobrú hodnotu“ pre britských daňových poplatníkov.



„Tieto zásady platné v celej Británii umožnia úradom poskytovať dotácie tam, kde sú potrebné, bez toho, aby čelili nadmernej byrokracii. Tento systém nebude návratom k neúspešnému prístupu zo 70. rokov, keď sa vláda snažila riadiť ekonomiku výberom víťazov alebo zachraňovaním neudržateľných spoločností.“



Nový režim dotácií sa bude vzťahovať aj na decentralizované správy v Škótsku, Walese a Severnom Írsku. Vláda v Londýne plánuje tiež v rámci nového systému brániť „vysídleniu“, teda poskytovaniu dotácií, ktoré by mohli viesť k presunu pracovných miest a hospodárskej činnosti z jednej časti krajiny do druhej.



Samotný brexit pritom obnažil hlboké „zlomové línie“ v Spojenom kráľovstve. Škótsko, ktoré hlasovalo proti odchodu Británie z EÚ, zaznamenalo prudký nárast podpory nacionalistov a opätovné výzvy na nezávislosť.



Okrem toho Británia stále zlyháva pri zavádzaní samostatných obchodných opatrení pre tovar prepravovaný do Severného Írska, čo vyvolalo hrozbu represálií z Bruselu.



Severoírski unionisti, stúpenci zotrvania tejto provincie v Británii, požadujú zrušenie tamojšieho protokolu o obchode.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ v tejto súvislosti uviedol, že britské zmeny v pravidlách štátnej pomoci sa očakávajú, ale Brusel bude vývoj pozorne sledovať, aby zistil, ako ďaleko zájdu. „Vedeli sme, že to príde. Preto v TCA (dohoda o obchode a spolupráci) existujú rovnaké podmienky pre všetkých,“ povedal pre agentúru AFP.



Návrh vlády v Londýne, ktorý vo forme zákona predloží parlamentu, je podľa neho „prvým krokom“ k tomu, aby Británia uskutočnila svoje záväzky v rámci brexitu. Tento návrh však musí prejsť parlamentom a zatiaľ iba načrtol kľúčové prvky, pričom ďalšie je potrebné definovať.



Británia zriadila nezávislý úrad pre hospodársku súťaž, ktorú predtým riadila Európska komisia, pričom obe strany dodržiavajú spoločné zásady. V prípade nespravodlivých dotácií budú súdy na každej strane Lamanšského prielivu rozhodovať o obchodných opravných prostriedkoch.