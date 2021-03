Británia pridá do indexu spotrebiteľských cien nové pandemické položky

Londýn 15. marca (TASR) - Ceny gélov na ruky, činiek alebo pánskych teplákov a neformálneho oblečenia na doma budú od tohto mesiaca pridané do oficiálneho indexu spotrebiteľských cien v Británii. To odráža vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na nákupné zvyky v Spojenom kráľovstve.



Briti totiž počas práce z domu nakupujú viac neformálneho a menej formálneho oblečenia. Aj výdavky na pomôcky a náradie na cvičenie vzrástli, keďže telocvične sú zatvorené, uviedol štatistický úrad ONS.



Zvýšená potreba hygieny spôsobila, že dezinfekčné prostriedky na ruky sa stali pre mnohých základným výrobkom, poznamenal šéf hospodárskych štatistík ONS Sam Beckett. Zároveň vzhľadom na to, že veľa ľudí pracuje z domu, došlo k pridaniu domácich odev do spotrebného koša, dodal. Spolu s teplákmi budú po novom do indexu spotrebiteľských cien zahrnuté aj dámske mikiny v rámci neformálneho oblečenia, ktorého ceny bude ONS od teraz sledovať.



Okrem toho v rámci dlhodobejších technologických trendov sa k cenovému indexu, ktorý tvorí viac ako 700 položiek, pridávajú aj inteligentné hodinky, žiarovky ovládané internetom a elektrické hybridné automobily.



Na druhej strane, z indexu spotrebiteľských cien vypadnú položky ako biela čokoláda, ktorú nahradia tzv. sladové čokolády (napríklad Maltesers), a tiež sendviče zakúpené v závodných jedálňach, keďže väčšina z nich je zatvorená.



Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k prudkému poklesu inflácie v Británii, ktorá sa vlani v auguste dotkla najnižšej úrovne za takmer päť rokov, a to 0,2 %. Ceny niektorých položiek, ktoré neboli zahrnuté do indexu spotrebiteľských cien, pritom výrazne rástli, napríklad ceny náradia na cvičenie.



Centrálna Bank of England očakáva, že inflácia sa do konca tohto roka po zotavení ostrovnej ekonomiky vráti blízko jej cieľovej úrovne tesne pod hranicou 2 % zo súčasných 0,7 %.