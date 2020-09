ANALÝZA: Británia príde o vyše dvojnásobok pracovných miest

Londýn 14. septembra (TASR) - Británia zaznamená v nadchádzajúcich mesiacoch viac ako dvojnásobný pokles počtu pracovných miest v porovnaní s obdobím recesie po finančnej kríze pred vyše 10 rokmi. To len podčiarkuje bezútešný výhľad jej trhu práce. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre štúdie zamestnanosti IES.



Podľa tejto analýzy na jeseň 2020 pravdepodobne zanikne zhruba 450.000 pracovných pozícií. Tento odhad vychádza z údajov, ktoré sú zamestnávatelia povinní nahlásiť, ak plánujú zrušiť najmenej 20 miest.



Odhadované čísla ukazujú, akým ťažkostiam čelia firmy po mesiacoch obmedzení na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Očakávané ukončenie štátneho programu podpory miezd (tzv. kurzarbeit) podľa expertov odštartuje prepúšťanie, čo ešte prehĺbi najprudší hospodársky pokles Spojeného kráľovstva za celé storočia.



Minister financií Rishi Sunak čelí pribúdajúcim výzvam priemyselných skupín aj zákonodarcov na predĺženie kurzarbeitu, v rámci ktorého vláda zaplatila až 80 % z miezd asi 9,6 milióna zamestnancov. Tento program vyprší na konci budúceho mesiaca.



Vláda však čelí špirálovitému rastu nákladov na krízové opatrenia, v dôsledku čoho jej dlh prvýkrát prekročil 2 bilióny libier (2,16 bilióna eur).



Hlavný ekonóm centrálnej banky (Bank of England) Andy Haldane, ktorý je zástancom ukončenia programu podpory miezd argumentuje, že jeho predĺženie by mohlo oddialiť potrebnú reštrukturalizáciu.



„Smutnou realitou je, že tejto reštrukturalizácii sa nedá úplne zabrániť, ale môžeme urobiť oveľa viac pre minimalizáciu strát pracovných miest,“ uviedol riaditeľ IES Tony Wilson. „Životaschopné podniky nemôžu ľudí prijať späť v dôsledku pretrvávajúcich problémov spôsobených pandémiou. Potrebujeme prísne cielenú podporu, aby sme týmto firmám pomohli,“ dodal.



(1 EUR = 0,92408 GBP)