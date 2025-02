Británia pripravuje odvetné opatrenia, ak USA zavedú clá

Londýn 3. februára (TASR) - Veľká Británia pripravuje opatrenia, ktorými zareaguje na prípadné zavedenie ciel zo strany Spojených štátov. Pre denník Financial Times (FT) to uviedli v pondelok britské vládne zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Sme pripravení. Tešíme sa na úzku spoluprácu s prezidentom Donaldom Trumpom, ale ministri vždy robia to, čo je najlepšie pre národný záujem," uviedol pre FT vládny zdroj. Trump v nedeľu (2. 2.) vyhlásil, že Veľká Británia sa nachádza "dosť za hranicou", čo sa týka jej dovozu z USA. V prípade Londýna zároveň naznačil perspektívu dohody, pričom sa odvolal na konštruktívne rozhovory s britským premiérom Keirom Starmerom.



"Smer, ktorým sa Spojené štáty vybrali tento víkend, zmiatol väčšinu analytikov. Otvorenosť britskej ekonomiky je veľkou výhodou, ale je tu prítomná veľmi vysoká miera neistoty. Nemôžete nič vylúčiť," uviedol pre FT ďalší predstaviteľ vlády v Londýne.



Denník upozornil na veľký prebytok bilaterálneho obchodu USA so Spojeným kráľovstvom, ktorý podľa jeho údajov dosahuje 14,5 miliardy amerických dolárov (13,95 miliardy eur). Vďaka tomu by mal mať Londýn výhodnejšiu pozíciu, keďže Trumpove hrozby zavedenia ciel smerujú najmä proti krajinám s veľkým obchodným deficitom so Spojenými štátmi.



Trump počas víkendu uvalil s platnosťou od utorka (4. 2.) clo vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika a clo vo výške 10 % na dovoz z Číny. Okrem toho pohrozil aj clami na dovoz z Európskej únie (EÚ). V prípade Mexika Trump v pondelok súhlasil s pozastavením účinnosti ciel na jeden mesiac.



(1 EUR = 1,0393 USD)