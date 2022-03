Británia prudko zhoršila výhľad rastu ekonomiky na tento rok

Londýn 23. marca (TASR) - Britská ekonomika bude tento rok rásť podstatne slabším tempom, než sa predpokladalo ešte pred pár mesiacmi. Uviedol to v stredu britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) s tým, že vývoj ekonomiky ovplyvňujú rýchlo rastúce spotrebiteľské ceny, ktoré sa odrazia na reálnych príjmoch a následne spotrebe. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



OBR odhaduje, že britská ekonomika zaznamená tento rok rast na úrovni 3,8 %. To je výrazné zhoršenie prognózy v porovnaní s predchádzajúcim výhľadom z októbra minulého roka, keď OBR počítal s tohtoročným rastom o 6 %.



V budúcom roku sa tempo rastu ešte spomalí, dodal úrad. Očakáva, že v roku 2023 dosiahne rast britskej ekonomiky iba 1,8 %. So zrýchlením rastu hrubého domáceho produktu (HDP) počíta OBR až v roku 2024, keď rast by mal dosiahnuť 2,1 %.



V dôsledku rastu cien ropy a plynu, pod čo sa veľkou mierou podpísal útok Ruska na Ukrajinu, OBR očakáva, že ku koncu tohto roka dosiahne miera inflácie svoj vrchol na úrovni takmer 9 %. To znamená o 4,3 percentuálneho bodu vyššie predpokladané maximum, než úrad očakával v októbri a zároveň o dva kvartály neskoršie.



Podľa OBR to bude najvyššia inflácia za zhruba 40 rokov. Pred približne štyrmi desaťročiami dosiahla miera inflácie dvojciferné hodnoty, pod ktoré sa podpísala druhá ropná kríza.