Británia sa vzdala nádeje na dohodu s USA pred voľbami a rokuje s EÚ

Londýn 22. júla (TASR) - Britská vláda sa vzdala nádeje, že pred prezidentskými voľbami v USA uzavrie dohodu o voľnom obchode s Washingtonom. A z pomalého pokroku na rokovaniach obvinila aj vypuknutie pandémie nového koronavírusu. Uviedli to noviny Financial Times.



Britská ministerka obchodu Liz Trussová minulý mesiac poznamenala, že Británia si nestanovila konečný termín na uzavretie obchodnej dohody so Spojenými štátmi. A zároveň kritizovala americkú administratívu za to, že na jednej strane hovorí o „dobrej hre“ v otázke voľného obchodu s Britániou a pritom zavádza reštrikcie na import.



Britský minister dopravy Grant Shapps zase v separátnom vyhlásení v stredu povedal, že Spojené kráľovstvo chce dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ), je však pripravené aj na scenár brexitu bez dohody.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára, pričom do konca tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého zachováva predchádzajúce pravidlá, zatiaľ čo obe strany rokujú o nových podmienkach obchodu.



Podľa novín The Telegraph rokovania uviazli v slepej uličke pre nezhody v otázkach ako sú rybolov, úloha Európskeho súdneho dvora a takzvaných rovnakých podmienok pre všetkých.



Británia medzitým rokuje o obchodných dohodách aj s inými krajinami, pričom si chce stanoviť vlastný režim sankcií, keďže jej vláda sa odmieta riadiť štandardmi európskeho bloku.



Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona v utorok (21. 7.) uviedol, že Británia sa bude aj naďalej konštruktívne angažovať v rokovaniach o budúcom vzťahu s EÚ, Londýn však nie je ochotný vzdať sa svojich práv ako nezávislý štát.



Británia a EÚ tento týždeň obnovili rozhovory o obchodnej dohode, pričom čas na jej dosiahnutie sa kráti.



Predchádzajúce kolo rokovaní minulý týždeň v Londýne neprinieslo želaný pokrok a patová situácia v kľúčových oblastiach vyvoláva obavy z brexitu bez dohody.



Obnovenie osobných stretnutí tímov vyjednávačov po blokádach spojených s pandémiou síce prinieslo niekoľko náznakov kompromisu, ale pozície oboch strán v rôznych kľúčových otázkach sú stále vzdialené. Británia pritom vytrvalo odmieta predĺžiť prechodné obdobie.