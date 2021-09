Británia smeruje k vypadnutiu z top 10 obchodných partnerov Nemecka

Londýn 11. septembra (TASR) - Británia do konca roka pravdepodobne vypadne zo zoznamu desiatich najväčších obchodných partnerov Nemecka. Naznačili to údaje, ktoré tento týždeň zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. Británia by sa tak dostala mimo 10 najväčších obchodných partnerov Nemecka po viac než 70 rokoch.



Dovoz Nemecka z Británie klesol za prvých šesť mesiacov tohto roka medziročne o takmer 11 %. Je to dôsledok odchodu Londýna z Európskej únie, za čím nasledovalo zavedenie colných kontrol a ďalších prekážok pre vzájomný obchod. Pozícia ostrovnej krajiny v desiatke najväčších obchodných partnerov Nemecka sa tak v tomto roku opäť zhorší a očakáva sa, že Londýn z top 10 obchodných partnerov Nemecka vypadne.



Británia patrí do skupiny 10 najväčších obchodných partnerov Nemecka od roku 1950, uviedla BBC. Do referenda o odchode z EÚ, ktoré sa konalo v júni 2016, bola dokonca v prvej päťke. Po referende pozícia Británie postupne klesala a vlani sa krajina umiestnila na 9. mieste. Opustenie jednotného trhu EÚ na konci decembra minulého roka obchodné vzťahy výrazne skomplikovalo a Londýn smeruje k tomu, že ku koncu tohto roka klesne v rebríčku najväčších obchodných partnerov Nemecka na 11. miesto.



Odchod Británie z jednotného trhu spôsobil, že nemecké firmy sa začali obzerať viac po dodávateľoch z ostatných štátov EÚ, a tento trend naberá na intenzite, povedal Michael Schmidt, predseda Britskej obchodnej komory v Nemecku. "Čoraz viac malých a stredných firiem prestáva z Británie dovážať práve pre nové prekážky v obchode," uviedol Schmidt, podľa ktorého sú nové pravidlá, ako napríklad zdravotné certifikáty pre syry a iné čerstvé potraviny, príliš veľkou záťažou.



Odchodom Londýna z jednotného trhu utrpeli najviac pôdohospodárstvo a farmaceutický sektor. Dovoz britských produktov z týchto sektorov do Nemecka klesol za šesť mesiacov tohto roka o 80 %, respektíve o 50 %.



Na druhej strane, dovoz Británie z Nemecka neklesá, práve naopak. Za šesť mesiacov tohto roka vzrástol dovoz nemeckých produktov do Británie o 2,6 %.



Podľa Schmidta nová realita v oblasti obchodu poškodí britské malé podniky vo väčšej miere než nemecké. Na rozdiel od nemeckých boli totiž britské firmy menej zvyknuté predávať svoj tovar mimo Európskej únie. "Brexit spôsobil, že mnohé malé podniky v Británii prišli o svoj najdôležitejší exportný trh," dodal Schmidt.