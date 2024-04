Británia smeruje von z recesie, naznačujú to marcové údaje

Londýn 4. apríla (TASR) - Britská ekonomika je na ceste k ukončeniu recesie, keď budú najbližšie zverejnené oficiálne údaje za 1. štvrťrok. A to aj napriek spomaleniu aktivity v súkromnom sektore minulý mesiac. Vyplýva to z výsledkov ostro sledovaného prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu kombinovaný index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) pre sektory služieb aj výroby v Británii klesol v marci 2024 na 52,8 bodu z februárových 53 bodov. To je o niečo menej ako 52,9 bodu pri predbežnou odhade, ale stále nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Hodnota indexu sa drží nad touto hranicou už piaty mesiac po sebe.



"Silné tempo rastu v marci podporuje názor, že oživenie výkonu sektora služieb pomôže britskej ekonomike dostať sa z minuloročnej plytkej recesie," povedal Tim Moore, ekonomický riaditeľ S&P Global.



Oficiálne údaje o hrubom domácom produkte za 1. štvrťrok budú k dispozícii až 10. mája. Koniec recesie by privítal premiér Rishi Sunak, ktorého Konzervatívna strana zaostáva v prieskumoch za opozičnými labouristami pred celoštátnymi voľbami. Očakáva, že sa budú konať v druhej polovici tohto roka.



Štvrtkové údaje ukázali tiež, že rast aktivity v dominantnom sektore služieb bol marci o niečo slabší, než sa pôvodne predpokladalo. PMI tohto odvetvia bol revidovaný smerom nadol na štvormesačné minimum 53,1 bodu z 53,4 bodu pri rýchlom odhade.



To však bolo do značnej miery vyvážené revíziou PMI výrobného sektora smerom nahor na 50,3 zo 49,9 bodu, čo je jeho prvá hodnota nad hranicou 50 bodov za takmer dva roky.