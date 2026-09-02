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Británia uložila Citibank pokutu pre porušenie sankcií voči Rusku
Väčšina porušení sankčného režimu sa podľa OFSI stala od februára do novembra 2022 a londýnska pobočka banky väčšinu porušení dobrovoľne oznámila regulačnému úradu.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Británia v stredu uložila americkému peňažnému ústavu Citibank pokutu v sume 4,7 milióna libier (5,49 milióna eur) pre porušenie sankčného režimu voči Rusku. Britský Úrad pre implementáciu finančných sankcií (OFSI) uviedol, že londýnska pobočka americkej banky sprístupnila finančné prostriedky v prospech osôb, na ktoré sa sankcie vzťahujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Väčšina porušení sankčného režimu sa podľa OFSI stala od februára do novembra 2022 a londýnska pobočka banky väčšinu porušení dobrovoľne oznámila regulačnému úradu.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Veľká Británia, Spojené štáty a Európska únia uvalili tisíce sankcií na jednotlivcov, subjekty a lode. OFSI uviedol, že mnohé z porušení zo strany Citibank vznikli po počiatočnom uvalení sankcií, ktoré podľa neho „významne zaťažili procesy banky v oblasti spracovania a prešetrovania upozornení“.
„OFSI sa nedomnieva, že by banka mala akýkoľvek úmysel porušiť sankcie. Avšak chyby a nedostatky boli v súhrne podstatné a závažné a vyskytli sa v širokej škále obchodných oblastí a systémov v rámci banky,“ uviedol regulátor vo vyhlásení.
Citibank na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie sa k pokute ihneď nereagovala.
(1 EUR = 0,85655 GBP)
Väčšina porušení sankčného režimu sa podľa OFSI stala od februára do novembra 2022 a londýnska pobočka banky väčšinu porušení dobrovoľne oznámila regulačnému úradu.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Veľká Británia, Spojené štáty a Európska únia uvalili tisíce sankcií na jednotlivcov, subjekty a lode. OFSI uviedol, že mnohé z porušení zo strany Citibank vznikli po počiatočnom uvalení sankcií, ktoré podľa neho „významne zaťažili procesy banky v oblasti spracovania a prešetrovania upozornení“.
„OFSI sa nedomnieva, že by banka mala akýkoľvek úmysel porušiť sankcie. Avšak chyby a nedostatky boli v súhrne podstatné a závažné a vyskytli sa v širokej škále obchodných oblastí a systémov v rámci banky,“ uviedol regulátor vo vyhlásení.
Citibank na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie sa k pokute ihneď nereagovala.
(1 EUR = 0,85655 GBP)