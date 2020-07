Británia po prvý raz uvalí sankcie kvôli porušovaniu ľudských práv

Londýn 6. júla (TASR) - Británia v pondelok po prvý raz vo svojich dejinách uvalila jednostranne sankcie na 49 organizácií a jednotlivcov pre podozrenie z porušovania ľudských práv. Medzi sankcionovanými jednotlivcami a spoločnosťami je 25 ruských subjektov a 20 občanov a spoločností Saudskej Arábie. Informovala o tom agentúra AFP.



Na zozname figurujú aj mená dvoch veliteľov mjanmarských ozbrojených síl, ktorých Británia obviňuje z organizovania systematického násilia páchaného na moslimskej menšine Rohingov, ako aj severokórejské ministerstvá štátnej a ľudovej bezpečnosti, ktoré sú zodpovedné za neľudské podmienky v severokórejských pracovných táboroch.



Ruských subjektov sa britské sankcie dotknú pre ich údajnú účasť na smrti právnika Sergeja Magnitského. Na saudskoarabských občanov a firmy budú uvalené sankcie pre ich údajný podiel na vražde novinára Džamála Chášukdžího, uvádza sa vo vyhlásení britského ministerstva zahraničných vecí.



Spojené štáty v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Sergeja Magnitského, ruského právnika zatknutého v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov. Magnitskij zomrel ako 37-ročný v moskovskom väzení v roku 2009, pričom sa predtým sťažoval na zlé zaobchádzanie.



Saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že novinár bol zavraždený.