Británia uvoľnila dohľad na hraniciach spojený s brexitom

Londýn 20. apríla (TASR) - Británia v utorok uvoľnila dohľad na hraniciach, ktorého cieľom bolo zabrániť hromadeniu kamiónov v prístavoch v dôsledku byrokracie spojenej s brexitom. Londýn pritom uviedol, že vozidlá, ktoré vyvážajú tovar do Európskej únie (EÚ), už nebudú potrebovať špeciálne povolenie na vstup do prístavného pásma.



Podľa britskej vlády firmy na prepravu tovaru sa už prispôsobili novým požiadavkám a prichádzajú na hranice plne pripravené.



Británia zaviedla systém povolení na vstup do prístavnej zóny po dokončení svojho vystúpenia z Európskej únie (EÚ) v závere minulého roka. Chcela tak zmierniť obavy z možného zastavenia obchodu, ak by kamióny bez správnej dokumentácie zablokovali prístavy.



Pred Vianocami uviazli totiž v prístave Dover tisíce nákladných vozidiel, pretože niektoré spoločnosti sa snažili vytvoriť si skladové zásoby pred odchodom Británie z EÚ. A tiež preto, že Francúzsko sprísnilo režim na hraniciach pre šírenie nového, britského kmeňa ochorenia COVID-19 v Európe.



Problémy na hraniciach koncom minulého roka tak vyvolali obavy z vážneho narušenia obchodu po tom, ako vstúpia 1. januára 2021 do platnosti nové pravidlá obchodovania medzi oboma brehmi Lamanšského prielivu.



Podľa údajov vlády objem nákladu medzi Britániou a EÚ dosahuje "normálnu" úroveň. Poukázala tiež na oficiálne februárové údaje, podľa ktorých sa celkový britský export v druhom mesiaci roka zvýšil o 46 %. Z toho vývoz do EÚ, s výnimkou zlata a drahých kovov, bol v januári o 41,4 % nižší ako pred rokom, ale vo februári sa jeho pokles zmiernil na 12,5 %.



Dovoz sa v januári znížil medziročne o 19,2 % a vo februári o 11,5 %.