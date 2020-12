Británia uzatvorila dohodu o voľnom obchode so Singapurom

Singapur 10. decembra (TASR) - Británia uzatvorila so Singapurom dohodu o voľnom obchode. K podpisu došlo v období, keď Londýn a Brusel stále nedokážu prekonať rozpory v niektorých otázkach a hrozí, že Británia opustí EÚ bez obchodnej dohody.



Británia je hlavnou destináciou Singapuru, čo sa týka priamych zahraničných investícií v Európe. Zároveň patrí k najväčším obchodným partnerom bohatého mestského štátu. V porovnaní s obchodom s Európskou úniou však hodnota obchodu so Singapurom predstavuje iba zlomok. Vzájomný obchod Británie a Singapuru dosiahol v roku 2019 zhruba 13,5 miliardy USD (11,15 miliardy eur), zatiaľ čo vzájomný obchod Británie a EÚ dosahuje približne 1 bilión USD ročne.



Dohoda s bývalou britskou kolóniou, ktorá nezávislosť vyhlásila v roku 1965, do veľkej miery kopíruje dohodu Singapuru s Európskou úniou. "Päťdesiatpäť rokov po vyhlásení nezávislosti Singapuru sa aj z Británie stáva nezávislá krajina a významný hráč v medzinárodnom obchode," vyhlásila britská ministerka obchodu Liz Trussová po podpise dohody.



Ako dodala pre agentúru Reuters, Británia už podpísala 56 obchodných dohôd, ktoré pôvodne pokrývala EÚ. Zároveň dodala, že Londýn pracuje aj na ďalších, pričom ich plánuje uzatvoriť do konca roka. Jednou z nich je dohoda s Vietnamom, ktorá by podľa Trussovej mala byť podpísaná "vo veľmi krátkom čase".



(1 EUR = 1,2109 USD)