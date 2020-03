Británia v rámci rokovaní o obchodnej dohode s USA zváži digitálnu daň

Londýn 2. marca (TASR) - Británia v pondelok uviedla, že v rámci svojich ambícií dosiahnuť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, zváži opozíciu voči plánovanej novej digitálnej dani pre veľké technologické spoločnosti, ako sú Google, Facebook a Amazon.



Poplatok vo výške 2 % z príjmov veľkých technologických firiem na britskom trhu by mal byť zavedený na budúci mesiac.



Washington je však dôrazne proti a označil takéto dane za diskriminačné a nevhodné.



„Berieme na vedomie pripomienky týkajúce sa digitálneho zdanenia a budeme to považovať za súčasť vývoja našej politiky,“ uviedla britská vláda vo svojom mandáte na obchodné rokovania so Spojenými štátmi.



Minister financií Steven Mnuchin v januári pohrozil, že USA prijmú odvetné kroky proti jednostrannému zavedeniu digitálnej dane v iných krajinách. Dodal, že Washington následne zváži "svojvoľné uvalenie daní na automobilové spoločnosti".



Británia v tom čase tvrdila, že neustúpi.



"Je to primeraná daň a je zámerne navrhnutá ako dočasná daň, takže hneď ako dôjde k medzinárodnému riešeniu, padne," uviedol vtedajší minister financií, Sajid Javid, ktorý však vo februári rezignoval.



Británia tiež v minulosti presadzovala globálne riešenie problému zdaňovania digitálnych spoločností a zapájala sa do medzinárodných diskusií.



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa snaží vypracovať medzinárodné pravidlá, aby digitálne spoločnosti platili dane tam, kde podnikajú, a nie v krajinách s nízkymi daňami, kde má zvyčajne sídlo ich dcérska firma. OECD sa chce dohodnúť na technických podrobnostiach dane do júla.



Francúzsko plánovalo tiež podobnú digitálnu daň, ale v januári súhlasilo s jej pozastavením po tom, ako mu Washington pohrozil odvetnými clami.



Británia pravdepodobne zverejní viac podrobností o svojom návrhu, keď Javidov nástupca Rishi Sunak 11. marca predstaví svoj rozpočet.



Spojené štáty americké sú najväčším obchodným partnerom Británie po Európskej únii (EÚ). V roku 2018 sa podieľali takmer 19 % na jej celkovom exporte a 11 % na importe. Na porovnanie, do EÚ smeruje 45 % britského vývozu a opačným smerom 53 % dovozu.