Británia varovala domáce firmy pred nárastom cien C02 o 500 %

Londýn 22. septembra (TASR) - Britská vláda v stredu varovala domácich výrobcov potravín, aby sa pripravili na 500-percentý nárast cien oxidu uhličitého (CO2) po tom, ako zvýšila núdzovú štátnu podporu s cieľom zabrániť nedostatku hydiny a mäsa pre rastúce veľkoobchodné ceny zemného plynu.



Ceny zemného plynu v tomto roku prudko stúpli, keď sa ekonomiky opäť otvorili po zmiernení blokád na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. A zároveň vysoký dopyt po skvapalnenom zemnom plyne v Ázii stlačil dodávky do Európy a vyvolal otrasy v odvetviach závislých od zemného plynu.



Oxid uhličitý je vedľajším produktom v odvetví hnojív, ktorého najväčšími vstupnými nákladmi sú ceny zemného plynu. Jeho zdražovanie spôsobilo, že niektoré závody sa v uplynulých týždňoch zatvorili. To viedlo k nedostatku CO2, ktorý sa používa na výrobu šumivých nápojov a tiež na omráčenie hydiny a ošípaných pred porážkou.



Keďže sa zásoby CO2 zmenšili, Británia uzavrela dohodu s americkou spoločnosťou CF Industries o obnovení výroby v dvoch závodoch, ktoré boli zatvorené, pretože sa stali nerentabilnými.



„Potrebujeme, aby sa trh prispôsobil, potravinársky priemysel vie, že dôjde k prudkému nárastu nákladov na oxid uhličitý,“ povedal pre Sky News minister životného prostredia George Eustice.



Podľa neho sa musia firmy zmieriť s tým, že cena CO2 sa prudko zvýši na približne 1000 libier (1164,75 eura) za tonu z 200 GBP za tonu.



Vláda v Londýne sa dohodla na poskytnutí trojtýždňovej podpory spoločnosti CF, ktorá dodáva zhruba 60 % CO2 v Británii. Zverejnila pritom len niekoľko podrobností o dohode, v rámci ktorej prevezme niektoré fixné náklady CF so sídlom na chicagskom predmestí Deerfield.



Britskí ministri vrátane premiéra Borisa Johnsona opakovane odmietli fámy, že by mohlo dôjsť k nedostatku tradičných vianočných pokrmov, ako je pečená morka, aj keď niektorí dodávatelia už predtým varovali.



Ale Richard Walker, generálny riaditeľ supermarketu Island, povedal, že dočasná dohoda o dodávkach CO2 nevyrieši problémy potravinárskeho priemyslu.



„Trojtýždňová dohoda Vianoce nezachráni,“ vyhlásil a dodal, že Británia potrebuje trvalé riešenie na zabezpečenie dodávok čerstvých potravín.



(1 EUR = 0,85855 GBP