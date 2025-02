Británia vykázala v januári rekordný rozpočtový prebytok

Londýn 21. februára (TASR) - Británia zaznamenala v januári rozpočtový prebytok viac než 15 miliárd libier, čo predstavuje pre toto obdobie rekordnú hodnotu. Na druhej strane, výsledky zaostali za očakávaniami. Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) totiž počítal s prebytkom o 5 miliárd libier vyšším. Údaje britského štatistického úradu (ONS) zverejnili agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.



ONS v piatok zverejnil, že v januári dosiahla Británia rozpočtový prebytok na úrovni 15,4 miliardy libier (18,59 miliardy eur). To je o 0,8 miliardy libier vyšší prebytok než v januári 2024 a zároveň najvyšší prebytok štátneho rozpočtu za prvý mesiac kalendárneho roka od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Na druhej strane, prebytok je o vyše 5 miliárd libier nižší, než predpokladal OBR, ako aj analytici oslovení agentúrou Reuters. OBR počítal s prebytkom na úrovni 20,5 miliardy libier a odhad analytikov bol tiež zhruba na tejto úrovni. Dôvodom sú nižšie než očakávané príjmy štátu z dane z príjmu aj dane z kapitálových výnosov.



Za 10 mesiacov súčasného rozpočtového roka, ktorý v Británii trvá od apríla do konca marca, zaznamenala Británia rozpočtový deficit 118,2 miliardy libier. Medziročne to predstavuje rast o 11,6 miliardy libier a zároveň štvrtý najvyšší rozpočtový schodok za toto obdobie od začiatku evidovania príslušných údajov.



Navyše, deficit je výrazne vyšší, než odhadoval OBR. Ten počítal so schodkom za 10 mesiacov rozpočtového roka na úrovni 105,4 miliardy libier.



(1 EUR = 0,82823 GBP)