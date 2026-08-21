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Británia vykázala v júli nečakaný rozpočtový deficit
Dôvodom sú výrazne vyššie výdavky vlády, ktoré nedokázali kompenzovať ani tradične v júli zvýšené daňové príjmy do štátneho rozpočtu.
Autor TASR
Londýn 21. augusta (TASR) - Británia zaznamenala v júli nečakaný rozpočtový deficit, uviedol v piatok britský štatistický úrad (ONS). To naznačuje, že napriek niektorým pozitívnym údajom o vývoji ekonomiky v poslednom období, čakajú nového ministra financií Johna Healeyho pred októbrovým predložením rozpočtu nemalé komplikácie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Štatistici uviedli, že v júli zaznamenala Británia rozpočtový schodok na úrovni 1,8 miliardy libier (2,10 miliardy eur). Dôvodom sú výrazne vyššie výdavky vlády, ktoré nedokázali kompenzovať ani tradične v júli zvýšené daňové príjmy do štátneho rozpočtu.
Údaje sú tak podstatne horšie, než predpokladal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten počítal za júl s rozpočtovým prebytkom v hodnote zhruba 500 miliónov libier. Oznámený výsledok zaostal aj za očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou Reuters, ktorí predpokladali za minulý mesiac vyrovnaný rozpočet.
Vláda však výrazne zvýšila výdavky v porovnaní s júlom minulého roka. Len na sociálne dávky boli výdavky štátu v júli tohto roka oproti júlu 2025 približne o 2 miliardy libier vyššie.
Na druhej strane, údaje za jún boli podľa ONS lepšie, než vykázal v predbežnom odhade pred mesiacom. Vtedy uviedol, že rozpočtový schodok dosiahol 16 miliárd libier, teraz však deficit upravil na 12,8 miliardy libier.
V dôsledku nepriaznivých údajov za júl a prvé mesiace súčasného fiškálneho roka 2026/2027 (začal sa v apríli) zaznamenala Británia od jeho začiatku vyšší rozpočtový deficit, než predpokladal OBR. Ten očakával, že za prvé štyri mesiace súčasného fiškálneho roka dosiahne schodok 54,4 miliardy libier, podľa údajov ONS to však bolo 56,7 miliardy libier.
(1 EUR = 0,85725 GBP)
Štatistici uviedli, že v júli zaznamenala Británia rozpočtový schodok na úrovni 1,8 miliardy libier (2,10 miliardy eur). Dôvodom sú výrazne vyššie výdavky vlády, ktoré nedokázali kompenzovať ani tradične v júli zvýšené daňové príjmy do štátneho rozpočtu.
Údaje sú tak podstatne horšie, než predpokladal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten počítal za júl s rozpočtovým prebytkom v hodnote zhruba 500 miliónov libier. Oznámený výsledok zaostal aj za očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou Reuters, ktorí predpokladali za minulý mesiac vyrovnaný rozpočet.
Vláda však výrazne zvýšila výdavky v porovnaní s júlom minulého roka. Len na sociálne dávky boli výdavky štátu v júli tohto roka oproti júlu 2025 približne o 2 miliardy libier vyššie.
Na druhej strane, údaje za jún boli podľa ONS lepšie, než vykázal v predbežnom odhade pred mesiacom. Vtedy uviedol, že rozpočtový schodok dosiahol 16 miliárd libier, teraz však deficit upravil na 12,8 miliardy libier.
V dôsledku nepriaznivých údajov za júl a prvé mesiace súčasného fiškálneho roka 2026/2027 (začal sa v apríli) zaznamenala Británia od jeho začiatku vyšší rozpočtový deficit, než predpokladal OBR. Ten očakával, že za prvé štyri mesiace súčasného fiškálneho roka dosiahne schodok 54,4 miliardy libier, podľa údajov ONS to však bolo 56,7 miliardy libier.
(1 EUR = 0,85725 GBP)