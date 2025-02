Británia vykázala vo 4. kvartáli v obchode s tovarom s USA deficit

Londýn 13. februára (TASR) - Británia zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka nečakaný deficit v obchode s tovarom s USA. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS. Najnovšie dáta by tak mohli zvýšiť šance Londýna pri rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dovozných clách. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov ONS dosiahol deficit Británie v obchode s tovarom s USA vo 4. štvrťroku 164 miliónov libier (196,79 milióna eur). V 3. kvartáli pritom zaznamenala Británia prebytok na úrovni 713 miliónov libier. Ak sa nezapočítajú prudké výkyvy v obchode počas pandémie nového koronavírusu, je to prvý deficit Británie v obchode s tovarom s USA od roku 2011.



Od nástupu do prezidentského úradu v januári tohto roka Trump rozhodol o zavedení viacerých dovozných ciel, medzi nimi aj o 25-percentných clách na dovoz ocele a hliníka. Zároveň varoval pred zavedením ďalších ciel, pričom sa chce zamerať na krajiny, ktoré majú s USA obchodné prebytky. Británia patrí k významným obchodným partnerom Spojených štátov a Londýn dúfa, že obrat v obchode s tovarom z prebytku do deficitu umožní krajine získať výnimku v prípade ďalších plánov Trumpa.



Údaje ONS zároveň poukázali na nepriaznivý vývoj v britskom obchode s Európskou úniou. V decembri minulého roka vyviezla Británia do EÚ po úprave o infláciu tovar iba za 13,5 miliardy libier. Ak sa nezapočíta obdobie pandémie, je to najnižší vývoz britského tovaru do EÚ od novembra 1997. Naopak, dovoz tovarov z EÚ do Británie sa od brexitu spred piatich rokov prakticky nezmenil.



Vysoký deficit Británie v obchode s tovarom s Európskou úniou, na ktorý okrem iného zástancovia brexitu poukazovali, sa tak od odchodu Británie z EÚ v januári 2020 ešte zvýšil. Vo 4. kvartáli minulého roka dosiahol po úprave o infláciu 32,9 miliardy libier, čo predstavuje nový rekord.



(1 EUR = 0,83338 GBP)