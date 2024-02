Británia vykázala za január rekordný rozpočtový prebytok

Londýn 21. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo vykázalo za január 2024 rekordný rozpočtový prebytok, najvyšší v histórii týchto mesačných údajov, ktoré začal štatistický úrad ONS zverejňovať v roku 1993. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne čisté pôžičky verejného sektora bez bánk boli v januári 2024 v prebytku o 16,7 miliardy libier (19,5 miliardy eur). To je viac ako dvojnásobok prebytku 7,5 miliardy GBP v januári 2023, ale mierne pod prognózami analytikov, ktorí očakávali prebytok 18,7 miliardy GBP.



Napriek tomu to bol najvyšší prebytok od začiatku mesačných záznamov v roku 1993, keďže celkové príjmy verejného sektora vzrástli o 3,4 % na rekordných 119,5 miliardy GBP, najmä vyšším príjmom z daní a príspevkov do národného poistenia.



Britské verejné financie sú zvyčajne v januári v prebytku, na rozdiel od iných mesiacov, keďže v ten mesiac sú splatné ročné úhrady dane z príjmu.



Celkové výdavky verejného sektora sa medzitým znížili o 4,8 % na 102,8 miliardy GBP po výraznom poklese úrokov a ukončení programov pomoci s účtami za energie. To vykompenzovalo zvýšené výdavky na verejné služby a sociálne dávky.



Pôžičky za rok do konca januára 2024 dosiahli 96,6 miliardy GBP, čo predstavuje pokles o 3,1 miliardy GBP v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.



ONS tiež uviedol, že čistý dlh verejného sektora sa ku koncu januára predbežne odhaduje približne na 96,5 % hrubého domáceho produktu.



Napriek januárovému prebytku celkový obraz verejných financií Spojeného kráľovstva nie je veľmi priaznivý. Minister financií Jeremy Hunt pripravuje svoj ročný rozpočet, ktorý má predložiť 6. marca. Chce znížiť dane, aby zvýšil popularitu vládnej Konzervatívnej strany pred voľbami koncom tohto roka.



Konzervatívci výrazne zaostávajú za opozičnou Labouristickou stranou v prieskumoch verejnej mienky a minulý týždeň dostali tvrdú ranu, keď oficiálne údaje ukázali, že ekonomika v druhej polovici minulého roka upadla do plytkej recesie.



(1 EUR = 0,8566 GBP)