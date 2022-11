Británia vyradila čínsku firmu CGN z výstavby jadrovej elektrárne

Londýn 29. novembra (TASR) - Británia v utorok vyradila čínsku firmu China General Nuclear (CGN) z výstavby novej jadrovej elektrárne Sizewell C, ktorú tak postaví zvyšný partner v projekte - francúzska spoločnosť EDF. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Oznámenie prišlo deň po tom, ako premiér Rishi Sunak varoval, že "zlatá éra" vzťahov medzi Britániou a Čínou "sa skončila", pričom dodal, že Peking predstavuje "systémovú výzvu" pre záujmy a hodnoty Spojeného kráľovstva.



Sunakova konzervatívna vláda odkúpi od CGN kontroverzný 20-percentný podiel v projekte. Spojené kráľovstvo plánuje do projektu investovať 700 miliónov libier (808,26 milióna eur).



Sizewell C sa stavia na pobreží Suffolku vo východnom Anglicku a bude dodávať elektrinu približne šiestim miliónom domácností. S výrobou elektriny má začať najskôr v roku 2035.



Británia považuje jadrové a obnoviteľné zdroje energie za rozhodujúce pre zvýšenie svojej energetickej bezpečnosti po tom, ako invázia Ruska na Ukrajinu vyhnala tento rok účty domácností za plyn a elektrinu raketovo nahor. Nová jadrová elektráreň by mala Spojenému kráľovstvu pomôcť dosiahnuť aj ciele v oblasti uhlíkovej neutrality.



Rozhodnutie v prípade projektu Sizewell vyvoláva otázky o úlohe CGN pri výstavbe Hinkley Point v juhozápadnom Anglicku.



(1 EUR = 0,86606 GBP)