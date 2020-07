Británia zakázala používanie technológií Huawei pri budovaní 5G sietí

Londýn 14. júla (TASR) - Británia rozhodla, že v budúcnosti sa pri výstavbe 5G sietí nebudú môcť v krajine používať technológie čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei. Navyše komponenty, ktoré sa už používajú, sa budú musieť do siedmich rokov odstrániť.



Britská Národná bezpečnostná rada (NSC) v utorok oznámila, že od budúceho roka už telekomunikační operátori nebudú môcť nakupovať technológie na výstavbu 5G sietí od Huawei. Zároveň všetky existujúce komponenty Huawei sa musia odstrániť do roku 2027. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zhruba sedemročný odklad predstavuje ústretový krok britskej vlády voči telekomunikačným operátorom ako BT, Vodafone a Three. Tí sa obávali, že budú musieť vynaložiť miliardy libier na urýchlené odstránenie technológií od čínskeho koncernu.



Podľa analytikov tak britský premiér Boris Johnson ustúpil tlaku Spojených štátov, ktoré naliehali na Londýn, aby zmenil svoje rozhodnutie z januára tohto roka umožniť firme Huawei aspoň obmedzenú úlohu pri budovaní 5G sietí v Británii. Navyše Čína v poslednom období podráždila Londýn postupom voči Hongkongu a okrem toho svoje urobila aj pandémia nového koronavírusu. Viaceré krajiny sú presvedčené, že Peking nepovedal v súvislosti s novým koronavírusom celú pravdu.