Británia zakáže hráčskym spoločnostiam prijímať platby kreditkami

Londýn 14. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo zakáže hráčskym spoločnostiam prijímať platby za stávky kreditnými kartami. Oznámila to v utorok Komisia pre hazardné hry. Zákaz nadobudne účinnosť 14. apríla a bude sa vzťahovať na všetky online aj offline hazardné hry okrem lotérií.



Ide o ďalšie sprísnenie regulácie tohto odvetvia. Podľa nového pravidla tak nebude môcť 24 miliónov hazardných hráčov v Británii používať kreditné karty na uzatváranie stávok. Cieľom je zabrániť, aby si spotrebitelia vytvorili príliš veľké dlhy.



Podľa odhadu komisie približne 800.000 zákazníkov v Británii používa kreditné karty pri platbách za hazard, pričom zhruba 22 % z nich je považovaných za problémových hráčov. Niektoré banky už zaviedli nástroje, ktoré zákazníkom umožňujú obmedziť ich gamblerstvo.



„Hazardné hry s kreditnými kartami môžu viesť k značným finančným škodám. Zákaz, ktorý sme oznámili, by mal minimalizovať riziko škôd pre spotrebiteľov za hazardné hry s peniazmi, ktoré nemajú,“ uviedol Neil McArthur, generálny riaditeľ komisie.



Zákaz kreditných kariet tak schladí akékoľvek nádeje hráčskeho priemyslu, že nová vláda premiéra Borisa Johnsona, zvolená minulý mesiac, by mohla zaujať k regulácii stávok mäkší prístup.



„V minulom roku sme zaviedli sériu tvrdších opatrení,“ uviedla ministerka kultúry Helen Whatelyová. „Je však potrebné urobiť viac. Prehodnotíme zákon o hazardných hrách, aby sme sa ubezpečili, že je vhodný pre digitálny vek. A do roku 2020 spustíme novú celonárodnú stratégiu proti závislosti.“



Nové pravidlá prichádzajú po tom, ako Spojené kráľovstvo minulý rok znížilo limity pre stávkové terminály. Toto rozhodnutie otriaslo ostrovným stávkovým priemyslom a urýchlilo expanziu britských stávkových kancelárií v USA, kde rozsudok najvyššieho súdu v roku 2018 prvýkrát otvoril dvere športovým stávkam po celej krajine.



Britskí a írski bookmakeri sa ponáhľali vytvoriť partnerstvá a spojenia s americkými firmami, aby si uchytili kúsok nového trhu.



Britské stávkové spoločnosti tiež zápasia s vládnym obmedzením pri vysokorýchlostných hracích automatoch, ktoré kritici označili za „kokaín“ hazardných hier.



Z odhadovaných 24 miliónov hazardných hráčov v Británii približne 10,5 milióna využíva online produkty stávkových kancelárií.