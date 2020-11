Británia zakáže inštalovať zariadenia od Huawei do siete 5G

Londýn 30. novembra (TASR) - Británia zakáže od septembra 2021 inštalovať zariadenia od čínskej spoločnosti Huawei do novej siete 5G. Informovali o tom v pondelok britské médiá.



Oliver Dowden, minister pre médiá, kultúru a šport oznámil tento termín pred predložením návrhu zákona o telekomunikáciách v parlamente v priebehu pondelka.



„Podnikáme odvážne kroky k zavedeniu jedného z najtvrdších telekomunikačných bezpečnostných režimov na svete,“ uviedol Dowden v pondelok vo svojom vyhlásení. „Jeho centrálnou časťou je boj proti vysoko rizikovým predajcom a ja som stanovil jednoznačný harmonogram úplného odstránenia zariadení Huawei z našich sietí najneskôr do roku 2027.“



Britská vláda v júli uviedla, že vylúči čínsky technologický gigant z jej 5G infraštruktúry a odôvodnila to obavami o bezpečnosť. Vedenie Huawei má totiž tesné kontakty s vládou v Pekingu, čo vyvoláva obavy zo špionáže prostredníctvom čínskej technológie.



Dowden spresnil, že do roku 2027 majú byť odstránené všetky nainštalované zariadenia Huawei v Británii, vrátane existujúcej 4G (LTE) infraštruktúry.