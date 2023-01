Británia zaostáva v oblasti zelených investícií

Londýn 23. januára (TASR) - Británia zaostáva za globálnymi konkurentmi, pokiaľ ide o rast tzv. zelených investícií. Upozornila na to v pondelok vplyvná lobistická skupina Konfederácia britského priemyslu (CBI), ktorá zároveň vyzvala vládu, aby prijala opatrenia na zmiernenie recesie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Konkrétne šéf CBI Tony Danker sa chystá vo svojom prejave, ktorého časti získali médiá, vyzvať ministra financií Jeremyho Hunta, aby prijal "veľké rozhodnutia" o ekologických investíciách s cieľom "rozbehnúť hospodársky rast". Plánuje pritom poukázať na fakt, že medzinárodná konkurencia v Európe, Ázii a Spojených štátoch robí všetko pre tzv. zelený rast.



Podľa Dankera je načase, aby aj vláda v Londýne prijala tieto ťažké rozhodnutia, ktoré prinesú dynamiku. A nielen na obmedzenie negatívnych dôsledkov recesie v tomto roku, ale aj na to, aby Británia v budúcnosti skutočne rástla.



Spresnil, že Británia zaostáva za Nemcami pri tepelných čerpadlách, izolácii a modernizácii budov, za Francúzmi pri budovaní infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel, za USA v projektoch zachytávania a ukladania uhlíka a za všetkými tromi krajinami v otázke financovaní vodíka.



CBI vypočítala, že Spojené kráľovstvo smeruje k tomu, že do roku 2030 príde v rámci hospodárskeho rastu odhadom o 4,3 miliardy libier (4,91 miliardy eur) v dôsledku nedostatočných investícií do zelených technológií.



Danker plánuje preto vyzvať vládu, aby uvoľnila plánovanie a reguláciu, aby pomohla stimulovať dopyt po ekologickejších technológiách. A tiež, aby nahradila daňovú úľavu na kapitálové investície, ktorá vyprší začiatkom apríla, podporou zelených investícií.



Vláda už dlho sľubuje, že do roku 2050 bude Británia uhlíkovo neutrálna.



(1 EUR = 0,876 GBP)