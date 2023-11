Británia zaznamenala druhý najvyšší rozpočtový deficit v histórii

Londýn 21. novembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie dosiahol v októbri takmer 15 miliárd libier a zaznamenal tak druhú najvyššiu úroveň za daný mesiac v histórii záznamov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.



Schodok britského rozpočtu dosiahol v októbri 14,9 miliardy libier (17 miliárd eur), zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval deficit 10,5 miliardy libier. Deficit sa zvýšil aj oproti septembru, v ktorom zaznamenal 14,6 miliardy libier.



Údaje, ktoré predstavujú druhý najvyšší októbrový schodok od začatia evidovania príslušných záznamov v roku 1993, výrazne zaostali za očakávaniami. Ekonómovia počítali s tým, že rozpočtový deficit Británie dosiahne za október 13,7 miliardy libier.



Celkové výdavky vzrástli o 7,7 %, pod čo sa podpísalo zvýšené vyplácanie sociálnych dávok. Vzrástli síce aj príjmy do štátnej pokladnice, tie sa však zvýšili iba o 3,3 %.



Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa v Británii začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 98,3 miliardy libier. Výsledok je tak lepší, než v marcovej prognóze uvádzal Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten očakával za sedem mesiacov fiškálneho roka rozpočtový schodok o takmer 17 miliárd libier vyšší. To vytvára priestor pre ministra financií Jeremyho Hunta na zníženie daní s cieľom podporiť ekonomiku. Hunt by mal plány na zníženie daňového zaťaženia oznámiť v stredu 22. novembra.



(1 EUR = 0,8763 GBP)