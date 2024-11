Londýn 21. novembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal minulý mesiac medziročný rast o 1,6 miliardy libier a výrazne prekonal očakávania ekonómov. Tí predpokladali, že schodok rozpočtu sa zníži. Zároveň je to druhý najvyšší októbrový schodok za viac než tri desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.



Rozpočtový deficit Británie dosiahol v októbri 17,4 miliardy libier (20,87 miliardy eur). Znamená to druhú najvyššiu úroveň schodku za mesiac október od začatia zverejňovania príslušných údajov v januári 1993. Pod nepriaznivý vývoj deficitu v minulom mesiaci sa podpísali najmä vyššie náklady na obsluhu dlhu.



Na porovnanie, v októbri minulého roka zaznamenala Británia deficit 15,8 miliardy libier. Navyše, výsledky boli podstatne horšie, než predpokladali analytici, ktorí očakávali pokles rozpočtového deficitu na 14,1 miliardy libier.



Od začiatku fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový schodok Británie 96,6 miliardy libier. To je o 1,1 miliardy libier viac, než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka. Zároveň to predstavuje tretí najvyšší rozpočtový deficit za sedem mesiacov fiškálneho roka v histórii meraní.



(1 EUR = 0,8338 GBP)