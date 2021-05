Británia zaznamenala pokles rozpočtového schodku

Londýn 25. mája (TASR) - Británia zaznamenala minulý mesiac rozpočtový deficit na úrovni takmer 32 miliárd libier. V porovnaní s aprílom minulého roka to znamená výrazný pokles, navyše, prvý pokles od začatia pandémie nového koronavírusu. Na druhej strane, je to druhý najvyšší aprílový rozpočtový schodok v histórii záznamov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Podľa údajov štatistického úradu dosiahol rozpočtový deficit v apríli 31,7 miliardy libier (36,69 miliardy eur). V medziročnom porovnaní sa znížil o 15,6 miliardy libier. Zároveň je to druhý najvyšší schodok za apríl od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Vo fiškálnom roku 2020/2021, ktorý sa skončil v marci, dosiahol rozpočtový deficit Británie 300,3 miliardy libier, dodal štatistický úrad. Revidoval tak predbežné údaje zverejnené v apríli smerom nadol o 2,8 miliardy libier. Aj napriek zníženiu celoročného deficitu bol schodok britského rozpočtu za minulý rok najvyšší od začatia evidovania týchto údajov v roku 1946.



Verejný dlh predstavoval ku koncu apríla 2,17 bilióna libier. To znamená približne 98,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Je to najvyšší dlh od marca 1962, keď dosiahol 99,3 % HDP.